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亞裔女「爽聞白人原味內褲」露陶醉臉　德廣告被批噁爛：種族歧視！

記者蕭采薇／綜合報導

德國知名五金、園藝量販中心「Hornbach」，近來以一支廣告引起歧視亞洲女性的爭議。廣告主題為「春天的味道」，畫面中一名亞洲女子從販賣機買了白人男性所穿過的原味衣，深聞一口後露出享受的表情。這支廣告公開後引發極大反彈，更被砲轟是種族歧視。

▲▼德國廣告讓亞洲女聞「白人男原味一」被批種族歧視。（圖／翻攝自YouTube／Ads of Brands）

▲▼德國廣告讓亞洲女聞「白人男原味一」被批種族歧視。（圖／翻攝自YouTube／Ads of Brands）

▲德國廣告將「白人男原味內衣褲」包裝，放在販賣機販售。（圖／翻攝自YouTube／Ads of Brands）

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「Hornbach」在最新形象廣告《春天的味道》中，將兩名揮汗工作的白人男性內衣褲，包裝後送進自動販賣機。接著一名亞洲臉孔的女子買下，並對著髒衣服猛吸並露出享受表情，一旁配上文字「春天的味道」。

▲▼德國廣告讓亞洲女聞「白人男原味一」被批種族歧視。（圖／翻攝自YouTube／Ads of Brands）

▲德國廣告將「白人男原味內衣褲」包裝，放在販賣機販售。（圖／翻攝自YouTube／Ads of Brands）

這支廣告公開後引起極大反彈，尤其被認定帶有種族歧視，在亞洲許多國家都造成撻伐聲浪。但「Hornbach」表示，亞洲女子在廣告中，其實被設定是擁有決定權、自主權的消費者，「男性才是被物化的角色。」同時也在聲明中道歉：「我們很高興看到許多對於廣告的評論，我們也意識到內容造成誤會，對於眾人的不滿和憤怒，我們感到非常抱歉。」

▲▼德國廣告讓亞洲女聞「白人男原味一」被批種族歧視。（圖／翻攝自YouTube／Ads of Brands）

▲▼德國廣告讓亞洲女聞「白人男原味一」被批種族歧視。（圖／翻攝自YouTube／Ads of Brands）

▲▼德國廣告讓亞洲女聞「白人男原味一」被批種族歧視。（圖／翻攝自YouTube／Ads of Brands）

▲德國廣告讓亞裔女聞了「白人原味內褲」後，露出陶醉的表情。（圖／翻攝自YouTube／Ads of Brands）

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