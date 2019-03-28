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鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J　「飛機上也在拍」超噁行為曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手鄭俊英近日被爆偷拍性愛影片，他日前認罪後，成為老司機群組成員中第一位遭逮捕的藝人，早料，MBC於28日再度爆出，群組裡不只崔鍾訓、勝利、龍俊亨等人，歌手K、J也在群組裡，其中還包含1名模特兒A、2名夜店公關、鄭俊亨的好友多名，群組人數多達14人，且裡面全是偷拍的影片、照片，場所還包含他過去來台遊玩時住的飯店。

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▲▼鄭俊英群組有14人！。（圖／翻攝自MBC News）

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▲鄭俊英群組有14人！（圖／翻攝自MBC News）

鄭俊英性愛群組共包含14人，包含崔鍾訓、勝利、龍俊亨等人，歌手K向媒體坦言「我記得我在（群組）裡面，但絕對沒有散播不法影片、照片。」他們不只在裡面散播非法影片，還有一些對談，甚至拿性愛影片當籌碼來威脅女生，其中一名在群組裡的金男（勝利好友）就曾經傳訊息威脅「不還錢的話，要不要我把影片外流？」目前群組裡的全員都被警方列為調查對象。

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▲▼鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J涉案　「台灣飯店」是性愛片地點。（圖／翻攝自MBC News）

▲▼鄭俊英群組裡的照片、影片幾乎都是偷拍的，包含台灣、飛機上。（圖／翻攝自MBC News）

▲▼鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J涉案　「台灣飯店」是性愛片地點。（圖／翻攝自MBC News）

根據《MBC news》報導，鄭俊英除了14人群組，私下還有其他群組，充斥著偷拍的照片、影片，場地不受限，包含在飛機上偷拍前方女生的身體，台灣飯店、自己的公寓、江南夜店，發送訊息的時間差不多都在深夜，影片幾乎約10秒，內容以女生背影為主，受害女基本上都沒發現自己被拍。

不僅如此，鄭俊英拍攝的影片數目數不清，每次警方警方呈上證物時，他便會慌張問「又有了嗎？」接著，低頭陷入沈默認罪。此外，勝利等人知道自己即將被抓，他們曾在群組裡表示「要發生大事了，把手機換掉。」因此，鄭俊英從海外回國時，早就換了一支手機，他們相當清楚自己犯法。

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