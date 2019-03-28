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IU大螢幕處女作曝光這一面！　主持人：從來沒看過她生氣

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女歌手IU歌唱、戲劇作品都有亮眼表現，她近日進軍大螢幕，首度擔起電影《女孩，四繹》主角，透過4位導演拍出4個短篇故事，展現出IU小女人的4種不同風情與魅力，還包含IU生氣的一面，讓演藝圈的大姐大朴京林表示超級期待！

▲▼IU大螢幕處女作！。（圖／Netflix提供）

▲IU獻出大螢幕處女作。（圖／Netflix提供）

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《女孩，四繹》共有四部短篇：「Love Set」、「Collector」、「Kiss Burn」、「走在夜裡」。Love Set篇由李京美導演執導，她在電影裡展現生氣的一面，主持人朴京林驚喜表示：「我從IU中學時就認識她了，從沒看過她生氣的樣子，真的超級期待！」Collector篇則是與朴海秀合作演出，兩人描述一對戀人對彼此的感情似乎無法掌握而感到茫然與絕望，IU也透露自己在演技上有突破。

▲▼IU大螢幕處女作！。（圖／Netflix提供）

▲IU電影分為4個故事。（圖／Netflix提供）

Kiss Burn篇由新銳女導演全高雲執導，她對於IU高度肯定，「覺得她（IU）像是願意為正義出聲的人，所以希望藉由她的演出來讓大家重視這個在韓國需要被重視卻不敢開口的議題。」走在夜裡篇是最先開拍，內容有不少的感情橋段，IU對此甜美地表示，拍攝的最後三天拍到相當美的夜景，相信在視覺上會帶給大家相當享受的景致。

▲▼IU大螢幕處女作！。（圖／Netflix提供）

▲主持人期待看到IU的演技。（圖／Netflix提供）

IU首度進軍大螢幕，導演對她相當肯定，稱讚她對演戲也相當有天分，感性與理性兼具，「根本不是普通人」，對此，IU則是謙虛回應「很幸運遇到了好溝通的團隊。」《女孩，四繹》將於4月5日在全球Netflix首映。

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