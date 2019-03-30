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幫鋼鐵人QQ！　小辣椒變心愛上「最有錢」漫威英雄

記者傅家妤／綜合報導

男星查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）因飾演「黑豹」人氣飆漲，成為許多少女心目中的新男神，近來就連「鋼鐵人」女友「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）也被他煞到，在電台節目上公開告白，大讚他非常帥氣、迷人，讓人笑翻。

▲▼「小辣椒」葛妮絲派特洛。（圖／翻攝自IG／葛妮絲派特洛、《鋼鐵人》劇照、達志影像／美聯社、）

▲「小辣椒」葛妮絲派特洛在網路節目大讚黑豹。（圖／翻攝自IG／葛妮絲派特洛）

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鋼鐵人與私人助理小辣椒被公認為是漫威電影CP，兩人相戀長達11年，不過近來飾演「小辣椒」的葛妮絲派特洛似乎「變心」了，她日前接受上網路節目《Goop podcast》時告白片場另一位男星，大讚對方非常帥氣「惹火」，與對方在一起時，她甚至無法專心演戲。

▲▼「小辣椒」葛妮絲派特洛。（圖／達志影像／美聯社）

▲小辣椒在片場看到黑豹就無法專心做事。（圖／達志影像／美聯社）

葛妮絲派特洛口中的帥氣男星就是「黑豹」查德維克博斯曼，葛妮絲派特洛坦言：「我在拍《復仇者聯盟4》的時候，有機會跟他碰面，每一次我在他身邊都無法專心！」在節目曝光後，葛妮絲派特洛的告白也在網路上掀起不少熱議，有影迷笑言：「小辣椒在鋼鐵人身邊想著黑豹」、「小辣椒不再愛鋼鐵人了嗎」，也有粉絲起鬨：「想看小辣椒和黑豹在一起」、「小辣椒拋棄鋼鐵人，跟黑豹回瓦干達吧」。

▲▼《黑豹》劇照 。（圖／《黑豹》劇照）

▲作為瓦干達國王，黑豹身價高達台幣2934兆元 。（圖／《黑豹》劇照）

過去《富比士》雜誌曾統計過，「鋼鐵人」東尼史塔克的個人資產高達4010億台幣，是所有漫威英雄中排名第二富有的，而最富有的就是「黑豹」，故事中的黑豹是瓦干達的國王，全世界所有的特殊金屬「汎合金」都是由該國所擁有，這種金屬每公克售價高達台幣32萬元，瓦干達國庫約有萬噸的汎合金，作為國王的他身價高達台幣2934兆元。因此也有不少網友笑言：「愛上更有錢的黑豹了」。

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查德維克博斯曼, Chadwick Boseman, 葛妮絲派特洛, Gwyneth Paltrow, 小辣椒, 黑豹

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