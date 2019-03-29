饒舌天后認了「跳脫衣舞下藥迷昏」　偷光恩客財物：只是討生活！

記者蕭采薇／綜合報導

美國饒舌女歌手卡蒂B（Cardi B）自在本屆葛萊美獎拿下「最佳饒舌專輯獎」，她在台上爆出驚人之語：「我應該吸點大麻減緩緊張。」事實上，卡蒂B和許多饒舌歌手一樣有段灰暗的過去，在走紅前，她曾當過脫衣舞孃討生活，如今更爆出卡蒂B當時還曾對客人下藥，藉此洗劫財物。

▲卡蒂B（Cardi B）認了當脫衣舞孃時，曾下藥洗劫客人財物。（圖／翻攝自IG）

卡蒂B三年前一段在社交網站的直播影片，近來又成為話題。當時還沒有大紅大紫的卡蒂B，在影片中大談自己如何騙男人開房，再下藥偷走財物，引起網友討論。幾個小時後，卡蒂B承認影片中的人就是自己，說的也是事實。

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卡蒂B表示：「我在網路上看到三年前我做過的一段直播突然浮上來，當時我談論了以前迫於生計不得不做的事。我從來沒說過自己來自一個完美世界，擁有完美的過去，我總是實話實說，忠於自我。」

▲卡蒂B（Cardi B）認了當脫衣舞孃時，曾下藥洗劫客人財物。（圖／翻攝自IG）

她坦言自己過去並不光彩，卡蒂B認為這就像與多嘻哈歌手一樣，「我從來沒有美化我在音樂與生俱來的陰暗面，我並不以此為榮，但我有責任不對它塗脂抹粉。我當時所做的事，是因為我幾乎沒有選擇。我很幸運，能夠脫離這樣的生活，但很多女人卻沒有辦法。不管這些是不是糟糕的選擇，我只是做了生存下去必須做的事。」

▲卡蒂B拿下第61屆葛萊美獎「最佳饒舌專輯獎」。（圖／達志影像／美聯社）

影片中，卡蒂B說：「我只能跳脫衣舞，沒有其他辦法，我對那些色鬼說，『想睡我嗎？好呀，我們去開房吧』然後我就給他們下藥，搶走他們的財物，這把戲我以前常玩。」對過去的不堪往事，卡蒂B說：「有人說我不努力工作才會使這種手段，但我做的一切只是為了討生活。」