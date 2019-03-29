ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

饒舌天后認了「跳脫衣舞下藥迷昏」　偷光恩客財物：只是討生活！

記者蕭采薇／綜合報導

美國饒舌女歌手卡蒂B（Cardi B）自在本屆葛萊美獎拿下「最佳饒舌專輯獎」，她在台上爆出驚人之語：「我應該吸點大麻減緩緊張。」事實上，卡蒂B和許多饒舌歌手一樣有段灰暗的過去，在走紅前，她曾當過脫衣舞孃討生活，如今更爆出卡蒂B當時還曾對客人下藥，藉此洗劫財物。

▲▼卡蒂B（Cardi B）認了當脫衣舞孃時，曾洗劫客人財物。（圖／翻攝自IG）

▲卡蒂B（Cardi B）認了當脫衣舞孃時，曾下藥洗劫客人財物。（圖／翻攝自IG）

卡蒂B三年前一段在社交網站的直播影片，近來又成為話題。當時還沒有大紅大紫的卡蒂B，在影片中大談自己如何騙男人開房，再下藥偷走財物，引起網友討論。幾個小時後，卡蒂B承認影片中的人就是自己，說的也是事實。

請繼續往下閱讀...

卡蒂B表示：「我在網路上看到三年前我做過的一段直播突然浮上來，當時我談論了以前迫於生計不得不做的事。我從來沒說過自己來自一個完美世界，擁有完美的過去，我總是實話實說，忠於自我。」

▲▼卡蒂B（Cardi B）認了當脫衣舞孃時，曾洗劫客人財物。（圖／翻攝自IG）

▲卡蒂B（Cardi B）認了當脫衣舞孃時，曾下藥洗劫客人財物。（圖／翻攝自IG）

她坦言自己過去並不光彩，卡蒂B認為這就像與多嘻哈歌手一樣，「我從來沒有美化我在音樂與生俱來的陰暗面，我並不以此為榮，但我有責任不對它塗脂抹粉。我當時所做的事，是因為我幾乎沒有選擇。我很幸運，能夠脫離這樣的生活，但很多女人卻沒有辦法。不管這些是不是糟糕的選擇，我只是做了生存下去必須做的事。」

第61屆葛萊美獎Cardi B。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡蒂B拿下第61屆葛萊美獎「最佳饒舌專輯獎」。（圖／達志影像／美聯社）

影片中，卡蒂B說：「我只能跳脫衣舞，沒有其他辦法，我對那些色鬼說，『想睡我嗎？好呀，我們去開房吧』然後我就給他們下藥，搶走他們的財物，這把戲我以前常玩。」對過去的不堪往事，卡蒂B說：「有人說我不努力工作才會使這種手段，但我做的一切只是為了討生活。」

推薦閱讀

小賈斯汀睽違4年：新專輯要來了！　停工20月IG洩「回歸最新動向」

小賈斯汀睽違4年：新專輯要來了！　停工20月IG洩「回歸最新動向」

小賈斯汀被CP粉嗆：你娶海莉只是為了報復賽琳娜！　霸氣回罵護妻

小賈斯汀被CP粉嗆：你娶海莉只是為了報復賽琳娜！　霸氣回罵護妻

大學同學創臉書「妳永遠不會紅」　女神卡卡一座小金人打臉霸凌者

大學同學創臉書「妳永遠不會紅」　女神卡卡一座小金人打臉霸凌者

女神10歲兒「最愛粉色＋洋裝」　飄逸金長髮一撥⋯網：比女孩更美！

女神10歲兒「最愛粉色＋洋裝」　飄逸金長髮一撥⋯網：比女孩更美！

激似L一晚暴增20粉絲站！《101》最帥練習生舊照曝光　韓網全傻眼

激似L一晚暴增20粉絲站！《101》最帥練習生舊照曝光　韓網全傻眼

怪奇比莉「酷妹外表下有顆迷妹心」　羞認：偶像是小賈斯汀

怪奇比莉「酷妹外表下有顆迷妹心」　羞認：偶像是小賈斯汀

飛機迫降⋯發現隔壁是好萊塢男神！　旅客共處一天曝光「超暖事蹟」

飛機迫降⋯發現隔壁是好萊塢男神！　旅客共處一天曝光「超暖事蹟」

新好男孩10月四度來台開唱　《Everybody》爆回憶殺搶票預備！

新好男孩10月四度來台開唱　《Everybody》爆回憶殺搶票預備！

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

《玩很大》驚見18禁畫面！　KID吳宗憲「PO實境秀」網傻眼：第一次看到

《玩很大》驚見18禁畫面！　KID吳宗憲「PO實境秀」網傻眼：第一次看到

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

《玩很大》驚見18禁畫面！　KID吳宗憲「PO實境秀」網傻眼：第一次看到

限量球鞋「標籤沒拆」　小賈斯汀被警察攔下：惹麻煩了！

「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

《偶練》、《創造101》情侶曝光！　十指緊扣逛街…攝影師街拍「意外抓到了」

《學校2015》的她愛上大20歲朴赫權　「秘戀2年」克服父女戀

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

卡蒂B, Cardi B

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 家裡主子失眠嗎？　超神奇《貓迷搖籃曲》讓毛小孩聽了秒睡
  2. 新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上
  3. 林志玲現身迪士尼樂園！城堡前自拍洩童心　「原地蹦跳」雀躍嗲喊：開心～
  4. 2度現身「張翰住家社區」又爆復合　古力娜扎罕見說話了！
  5. 小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」
  6. 爆出性侵一女！SS501金亨俊說話了　「協議後發生性關係」
  7. 饒舌天后認了「跳脫衣舞下藥迷昏」　偷光恩客財物：只是討生活！
  8. 才說五個字「我叫許維芳⋯」要哭了　聲林選手面臨難題
  9. 巫建和染紅髮搖身一變Bass手　零經驗→登台只花2個月
  10. 《招搖》完結倒數「角色狂領便當」　高甜→大虐…作者5字劇透網崩潰！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366