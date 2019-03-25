激似L一晚暴增20粉絲站！《101》最帥練習生舊照曝光　韓網全傻眼

記者蕭采薇／綜合報導

南韓綜藝《PRODUCE X 101》即將在5月3日開播，正是人氣選秀節目《PRODUCE 101》的第四季，練習生由各大經紀公司派出參賽，未播已先引爆話題。其中一名酷似INFINITE成員L（金明洙）的Woollim娛樂練習生車俊浩，帥氣程度更是讓他一天內增加20個粉絲站，近來他的舊照曝光，同樣引起話題。

▲▼《PRODUCE X 101》最帥練習生車俊浩（上）長相酷似INFINITE成員L（下）。（圖／翻攝自推特、資料照）

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17歲的車俊浩由於長相酷似同門師兄INFINITE成員L，在公開亮相後，一個晚上就增加了20個韓站（粉絲站），不僅是目前人氣成員，也是討論度最高的「門面擔當」。不過韓網上也可以出現他過去的照片，過去的車俊浩留著馬桶蓋頭，還有點嬰兒肥，與現在的模樣差距頗大。

▲《PRODUCE X 101》最帥練習生車俊浩舊照曝光。（圖／翻攝自推特）

過去臉蛋圓圓的車俊浩，如今已有尖尖下巴的鵝蛋臉，過去的照片和如今對比引起許多討論，更有人懷疑：「美貌是天然的嗎？」但也有人拿出他稍長一些的出道前舊照對比，當時五官就已經相當立體，「應該只是沒了嬰兒肥後長開了！」

▲▼車俊浩長大一些後，退去嬰兒肥後就能看出五官相當立體了。（圖／翻攝自推特）