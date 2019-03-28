陳意涵產後更瘦了！　訪問被打斷⋯「SJ男神」站旁邊看著她

記者吳睿慈／台北報導

女星陳意涵2月產下一兒「小初」，她坐完月子後，28日正式開工，相隔1個月再度亮相見媒體，參與時尚精品活動，臉上滿滿笑容，且她看起來比產前還瘦、更漂亮，身材恢復速度驚人。特別的是，同場還有韓星崔始源到場，兩人2011年前曾合作戲劇《華麗的挑戰》，相隔8年再見，始源忽然站在台旁看著她訪問，立刻掀起熱烈尖叫。

▲陳意涵在訪問的時候，崔始源的出現一度打斷訪問。（圖／記者張一中攝）

陳意涵熱愛運動，產前、產後體重幾乎一樣，她笑說「沒有特別維持（身材），當時懷孕的目標就是要大吃，但我過動，一直在運動。」她親餵寶寶、自然瘦下來，而她2月9日產下一兒，恰好與韓星始源官方生日2月10日差一天，她瞪大眼睛驚呼「真的假的，那我等一下跟他說。」

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▲▼崔始源、陳意涵互動熱絡。（圖／記者張一中攝）

2011年合作戲劇《華麗的挑戰》，陳意涵與始源的緣分一直維持到現在，始源一抵達現場時，恰好看見陳意涵受訪，他立刻站到舞台旁邊、盯著女方看，還給予溫暖親切的笑容，粉絲親眼目睹兩人再度合體興奮爆出尖叫，導致訪問一度被打斷，陳則是笑喊緩頰：「以前在拍《華麗的挑戰》就知道始源粉絲很熱情了。」

▲崔始源、陳意涵過去合作過戲劇。（圖／記者張一中攝）



兩人認識至今8年，始源除了站在旁邊看陳意涵受訪，當女方下台時，他還張開雙臂微微擁抱對方，最後親切合照，比出一樣的手勢，期間，始源還調侃陳的手勢比錯，互動熱絡。