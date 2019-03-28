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粉絲尖叫！「性感女神」宣美終於要來了　5月台大辦個唱

記者吳睿慈／綜合報導

「性感女神」宣美（Sunmi）出身自南韓女團Wonder Girls，她自以Solo歌手身份闖蕩演藝圈後，每每推出的歌曲都會紅遍大街小巷，去年9月帶著全新專輯《WARNING》回歸，2月起也宣佈展開巡迴演唱會，5月將抵達台灣開唱，這也是她首次在台灣舉辦個人演唱會，不單是歌迷期盼已久，她本人也是非常開心期待。

▲▼宣美 。（圖／開麗娛樂提供）

▲宣美5月將來台開唱。（圖／開麗娛樂提供）

宣美2月從首爾出發，展開「2019 THE 1ST WORLD TOUR」，最近剛結束3月北美的巡演行程，前往洛杉磯、紐約、華盛頓等地，獲得各地粉絲的熱烈支持，緊接著4月將前往香港，5月10日則是來到台大體育館舉辦個唱，首次在台灣舉辦個人演唱會，她將帶來更多的作品與台灣的歌迷分享 ，包含氣場十足的警告三部曲《GASHINA》、《HEROINE》、《SIREN》。

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▲▼宣美 。（圖／開麗娛樂提供）

▲宣美首次帶著個人演唱會登台。（圖／開麗娛樂提供）

除了準備精彩的演唱會，參與演唱會的粉絲有機會與女神近距離擊掌。宣美演唱會門票將於4月3日中午12點於拓元售票正式開賣，票價分為5200、4600、3800、2800元，各區有不同的福利，詳情請上開麗娛樂官方臉書查詢。

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