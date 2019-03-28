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推薦SJ始源看《與惡》　溫昇豪劇透：下禮拜開始是爆點

記者吳睿慈／台北報導

台劇《我們與惡的距離》24日在台首播，首2集獲得全台觀眾肯定，在近期成為最夯的戲劇。主演溫昇豪28日出席時尚活動，他感謝觀眾對戲劇的支持：「我相信這是台劇新的里程碑。」希望台灣戲劇越來越受注目，活動上，韓星始源也是受邀嘉賓之一，他也承諾「有機會的話，會向始源推薦這部戲」。

▲▼溫昇豪出席為時尚站台Salvatore Ferragamo。（圖／記者張一中攝）

▲溫昇豪感謝觀眾對《我們與惡的距離》的支持。（圖／記者張一中攝）

溫昇豪28日出席時尚活動，穿著一身深藍色筆挺西裝、帥氣登台，他主演的戲劇《我們與惡的距離》受到全台注目，他在訪問時對觀眾表達感謝，同時透露後面劇情更精彩，下禮拜開始是爆點。劇中他有著「新好男人」的形象，他笑說，實際上他與小孩的互動更有愛，不過，《我們與惡的距離》被列為輔導級，女兒年紀太小不能看。

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▲▼溫昇豪出席為時尚站台Salvatore Ferragamo。（圖／記者張一中攝）

▲《與惡》首播後，溫昇豪第一次亮相。（圖／記者張一中攝）

韓星始源也是受邀嘉賓之一，溫昇豪表示，會跟始源推薦這部戲，有機會的話聊聊合作，他私下也希望與對方互相交流戲劇、一起聊聊。

▲▼崔始源、陳意涵、溫昇豪出席為時尚站台Salvatore Ferragamo。（圖／記者張一中攝）

▲崔始源、陳意涵、溫昇豪為時尚活動站台。（圖／記者張一中攝）

始源1月來台參加KKBOX活動，相隔2個月再訪台，他親切以中文問好，「台灣朋友大家好，我是崔始源，我很想你們。」他認為女生散發自信時最美，當主持人稱讚「你穿西裝很帥氣」，他幽默用中文回答「我知道」，逗笑全場粉絲。

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溫昇豪, 始源, 我們與惡的距離

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