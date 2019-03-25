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Burning Sun客人報警性侵：有人昏迷　警察抵門口竟撤退了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓夜店「Burning Sun」近來捲入逃稅、洗錢、性侵客人等罪嫌，但該店面疑似有警方「罩」，不論發生什麼大事，永遠會被壓下來，直到最近媒體曝光各種犯罪行為，才公諸於世。電視台《SBS news》25日再度揭露警察吃案替夜店擋下犯罪的內幕，一名女客人2018年12月報警目睹性侵，警方卻走到門口就走掉了，連入內調查都沒有，令人詫異。

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▲▼女客人報警目睹性侵：有人昏迷　警察走到門口「竟掉頭走人」。（圖／翻攝自SBS Youtube）

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▲▼女客人報警目睹性侵，警方隔了2個小時後才打來。（圖／翻攝自SBS Youtube）

▲▼女客人報警目睹性侵，警方隔了2個小時後才打來。（圖／翻攝自SBS Youtube）

根據電視台《SBS news》25日報導，A女向電視台舉報，2018年12月到夜店「Burning Sun」玩時，目睹一起疑似女生被性侵的現場，「一個女生毫無意識地躺在沙發上」，她立刻打電話向警方報警，卻時隔了2個小時後才接到警察打來的電話，問了幾個問題便掛了，此後再也沒打來。

▲▼女客人報警目睹性侵：有人昏迷　警察走到門口「竟掉頭走人」。（圖／翻攝自SBS Youtube）

▲報導直指警方走到門口就走了。（圖／翻攝自SBS Youtube）

SBS為了調查真相，獨家取得當時警察出動的紀錄表，當晚7點11分某間夜店響起了「CODE ZERO」的警報，該警報為警方收到舉報中最為緊急的情況，必須及時派遣人員出動，之後7點20分再度接到舉報，報案地點就是「Burning Sun」，當時只出動了2位警察，但警察只是走到門口，連進去都沒有便離開了。

▲▼女客人報警目睹性侵：有人昏迷　警察走到門口「竟掉頭走人」。（圖／翻攝自SBS Youtube）

▲「Burning Sun」又爆警方吃案。（圖／翻攝自SBS Youtube）

沒想到，2位警察交出的陳述表寫著「保安說VIP室裡沒有客人便撤退了」，但舉報的回報表卻寫著「已經確認過夜店內部」，警方遭疑寫了不實的出動表，對此，SBS向警方求證，但對方僅回「還在調查中」，夜店「Burning Sun」再度令人起疑警察吃案的真實度。

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