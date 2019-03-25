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太妍《天空之城》一人飾5角完美轉換　粉絲跪了：超強！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓2019年度神劇《天空之城》刷新JTBC電視台收視率新高，劇中角色隨之爆紅，大批藝人都是忠實觀眾，前陣子還掀起一陣模仿潮，歌手太妍正是其中一人。她近日在首爾舉辦個人演唱會，親自上場演出串場影片，驚喜錄製《太妍之城》，一人分飾5角，完美轉換各種角色的特點，難得秀出演技，令歌迷驚喜不已，還有大批粉絲笑喊「太妍可以再去演戲了」。

▲▼太妍《天空之城》一人飾5角完美轉換　粉絲跪了：超強！（圖／翻攝自taengbrows309 Youtube）

▲▼太妍對《天空之城》狂熱，演唱會上一人飾5角完美轉換。（圖／翻攝自taengbrows309 Youtube）

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▲▼太妍對《天空之城》狂熱，演唱會上一人飾5角完美轉換。（圖／翻攝自taengbrows309 Youtube）

太妍近日在首爾舉辦安可演唱會，她過去對於戲劇《天空之城》狂熱，曾在IG貼出自己反串劇中角色的短片，沒想到，她精心安排串場VCR中拍成一部短劇，首先是她穿著一身黑扮成「金珠英」，嚴厲提問：「你有自信可以買到太妍演唱會安可場門票嗎？」鏡頭一轉，她變身為學生妹藝瑞有自信地回答：「有！這次我有信心2天都買得到！」但金珠英反駁：「姜藝瑞這想想上次買票時，你要懷疑再懷疑！」最後她又扮成趙老師回答「對，代表」。

▲▼太妍《天空之城》一人飾5角完美轉換　粉絲跪了：超強！（圖／翻攝自taengbrows309 Youtube）

▲▼太妍連陳珍熙、韓瑞珍、趙老師都完美演繹。（圖／翻攝自taengbrows309 Youtube）

▲▼太妍《天空之城》一人飾5角完美轉換　粉絲跪了：超強！（圖／翻攝自taengbrows309 Youtube）

▲▼太妍《天空之城》一人飾5角完美轉換　粉絲跪了：超強！（圖／翻攝自taengbrows309 Youtube）

一人分飾3角不夠，下個場景裡，太妍穿得華麗飾演「陳珍熙」一角，她語氣提高大喊：「姊姊，聽說藝瑞買票這次是金老師負責？可以也一起負責我家的秀韓嗎？」但韓瑞珍驕傲反嗆：「那也要同個等級才能一起玩啊！」太妍反串《天空之城》各種經典場景，完美轉換5個角色的演技，令人看得目瞪口呆，這段影片也被粉絲貼出來討論。

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