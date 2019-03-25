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節目要求「手機訊息都要公開」　李洪基坦蕩蕩：我可以

記者吳睿慈／綜合報導

南韓網路節目《核Insider同盟》由李洪基、DinDin主持，首集邀來大來賓金希澈、神童，4人除了相約網友外出見面，李洪基還在節目上提議，把手機放桌上，1個小時內任何內容都要公開，他坦蕩蕩表示「我什麼都能公開」，反倒是金希澈自嘲：「什麼，這是讓我宣佈引退演藝圈的節目嗎？」兩人ㄧ來一往的對話笑翻所有觀眾。

▲▼節目要求「手機訊息都要公開」　李洪基坦蕩蕩：我可以 。（圖／翻攝自VLIVE）

▲節目上手機訊息都要公開，李洪基坦蕩蕩「我可以」 。（圖／翻攝自VLIVE）

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▲▼節目要求「手機訊息都要公開」　李洪基坦蕩蕩：我可以 。（圖／翻攝自VLIVE）

▲金希澈無法答應手機訊息公開的要求，自嘲「要引退演藝圈」。（圖／翻攝自VLIVE）

李洪基與DinDin主持網路節目《核Insider同盟》，他主動提議1個小時內公開手機裡所有傳來的訊息，坦蕩蕩表示「我可以做到」，但金希澈笑喊「我不行」，1小時內收到最多訊息的人為贏家，但不能公開的簡訊就不算數，爆笑的是，金希澈竟先傳訊息給朋友表示「現在1小時內不要傳訊息給我」，被抓包「作弊」。

▲▼節目要求「手機訊息都要公開」　李洪基坦蕩蕩：我可以 。（圖／翻攝自VLIVE）

▲▼金希澈的手機訊息曝光，他強烈拒絕公開。（圖／翻攝自VLIVE）

▲▼節目要求「手機訊息都要公開」　李洪基坦蕩蕩：我可以 。（圖／翻攝自VLIVE）

金希澈太多不能公開的訊息，他強烈在鏡頭前反抗：「這不行（公開），真的不行。」神童則是坐下旁觀「我不知道了」，他雖然是收到最多訊息的人，但最後錯失贏家的位置。李洪基則是坦率公開自己在孤獨房（粉絲群組）裡的訊息，以及與刺青師的對話，大方公開他的私人訊息，展現率性的形象、性格，也因此受到網友稱讚，這段過去的節目內容再度被掀出來討論。

▲▼節目要求「手機訊息都要公開」　李洪基坦蕩蕩：我可以 。（圖／翻攝自VLIVE）

▲李洪基公開手機內容。（圖／翻攝自VLIVE）

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