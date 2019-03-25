團名取叫做「Mrs. GREEN APPLE」　但主唱禁吃蘋果！

▲Mrs. GREEN APPLE首度來台開唱。（圖／記者季相儒攝）



記者吳睿慈／台北報導

日本人氣樂團「Mrs. GREEN APPLE」由5位成員所組成，曲風青春洋溢、節奏輕鬆受到很多樂迷喜愛，他們出道4年來，首度踏上台灣寶島開唱，週末參與大港開唱，25日馬上接受台灣媒體聯訪，藤澤涼架難掩興奮心情：「很開心，第一次到海外演出，表演之前很緊張期待，台灣樂迷反應很熱烈。」主唱也稱讚台灣粉絲很自由，開唱當下受到自由的氣氛感染。

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▲Mrs. GREEN APPLE這次來台吃了很多美食。（圖／記者季相儒攝）



「Mrs. GREEN APPLE」首度來到台灣開唱，他們迫不及待大啖美食，大森元貴說：「我光是昨天就喝了2杯珍珠奶茶，雖然日本現在也有賣了，但來到台灣還是要喝正宗的！現在肚子滿滿都是珍珠。」他們對於台灣的牛排感到很神奇，向媒體分享：「上面居然有麵，真的很特別。」此趟來台吃了不少美食。

談起團名由來，大森元貴解釋，他們原本就想要取成食物的名字，於是一邊翻菜單一邊取名字，剛好看見「青蘋果」，覺得不錯，為了讓團名更加中性，才會加上「Mrs.」，合起來就變成「Mrs. GREEN APPLE」，團名也有另一個含義，就是不忘初心，每次拿樂器都要想起成立時的心情，就算台下只有1、2位觀眾也要很開心。

▲主唱不能吃蘋果。（圖／記者季相儒攝）



不過，團名取為「Mrs. GREEN APPLE」，大森元貴卻自爆「我其實對蘋果過敏」，令在場媒體嚇一跳，他也自嘲：「所以有人笑我說『幹嘛團名要取成青蘋果』。」

▲鍵盤手這次來台吃很多美食。（圖／記者季相儒攝）



此趟訪台，吉他手若井滉斗因身體不適無法一起來台演出，成員也透露，他不斷道歉，不過，大森元貴當場虧：「我也是一回神才發現，咦他不見了。」至於若井滉斗有沒有請成員帶禮物回日本？主唱再度虧：「他完全沒有講，他現在一定也覺得很不甘心，所以不敢講。」未來有沒有計畫來台舉辦演唱會，大森元貴也坦言：「我們也很想辦，但要看台灣歌迷支不支持了。」談起來台開演唱會，眼神裡充滿悸動。