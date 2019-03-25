ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

團名取叫做「Mrs. GREEN APPLE」　但主唱禁吃蘋果！

▲▼日團Mrs. GREEN APPLE 平訪。（圖／記者季相儒攝）

▲Mrs. GREEN APPLE首度來台開唱。（圖／記者季相儒攝）

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣樂團「Mrs. GREEN APPLE」由5位成員所組成，曲風青春洋溢、節奏輕鬆受到很多樂迷喜愛，他們出道4年來，首度踏上台灣寶島開唱，週末參與大港開唱，25日馬上接受台灣媒體聯訪，藤澤涼架難掩興奮心情：「很開心，第一次到海外演出，表演之前很緊張期待，台灣樂迷反應很熱烈。」主唱也稱讚台灣粉絲很自由，開唱當下受到自由的氣氛感染。

▲▼日團Mrs. GREEN APPLE 平訪。（圖／記者季相儒攝）

請繼續往下閱讀...

▲Mrs. GREEN APPLE這次來台吃了很多美食。（圖／記者季相儒攝）

「Mrs. GREEN APPLE」首度來到台灣開唱，他們迫不及待大啖美食，大森元貴說：「我光是昨天就喝了2杯珍珠奶茶，雖然日本現在也有賣了，但來到台灣還是要喝正宗的！現在肚子滿滿都是珍珠。」他們對於台灣的牛排感到很神奇，向媒體分享：「上面居然有麵，真的很特別。」此趟來台吃了不少美食。

談起團名由來，大森元貴解釋，他們原本就想要取成食物的名字，於是一邊翻菜單一邊取名字，剛好看見「青蘋果」，覺得不錯，為了讓團名更加中性，才會加上「Mrs.」，合起來就變成「Mrs. GREEN APPLE」，團名也有另一個含義，就是不忘初心，每次拿樂器都要想起成立時的心情，就算台下只有1、2位觀眾也要很開心。

▲▼日團Mrs. GREEN APPLE 平訪。（圖／記者季相儒攝）

▲主唱不能吃蘋果。（圖／記者季相儒攝）

不過，團名取為「Mrs. GREEN APPLE」，大森元貴卻自爆「我其實對蘋果過敏」，令在場媒體嚇一跳，他也自嘲：「所以有人笑我說『幹嘛團名要取成青蘋果』。」

▲▼日團Mrs. GREEN APPLE 平訪。（圖／記者季相儒攝）

▲鍵盤手這次來台吃很多美食。（圖／記者季相儒攝）

此趟訪台，吉他手若井滉斗因身體不適無法一起來台演出，成員也透露，他不斷道歉，不過，大森元貴當場虧：「我也是一回神才發現，咦他不見了。」至於若井滉斗有沒有請成員帶禮物回日本？主唱再度虧：「他完全沒有講，他現在一定也覺得很不甘心，所以不敢講。」未來有沒有計畫來台舉辦演唱會，大森元貴也坦言：「我們也很想辦，但要看台灣歌迷支不支持了。」談起來台開演唱會，眼神裡充滿悸動。

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

推薦閱讀

《101》練習生3年前對話挖出！　爆意淫EXID哈妮：我要下面

《101》練習生3年前對話挖出！　爆意淫EXID哈妮：我要下面

粉絲等了3年！早安少女組6月登台　嘴甜喊：想念粉絲

粉絲等了3年！早安少女組6月登台　嘴甜喊：想念粉絲

韓粉爆哭要自拍⋯王大陸突下台　「史上最好福利」主持人嚇傻

韓粉爆哭要自拍⋯王大陸突下台　「史上最好福利」主持人嚇傻

韓藝瑟超衰！韓劇爆放送事故　CG超假「綠幕直接露出」

韓藝瑟超衰！韓劇爆放送事故　CG超假「綠幕直接露出」

為了台粉！玄彬「狂聽錄音檔」練中文　帥氣嗓音擄粉絲

為了台粉！玄彬「狂聽錄音檔」練中文　帥氣嗓音擄粉絲

《101》23歲心善男孩爆紅！　DIY娃娃「默默捐錢流浪狗團體」

《101》23歲心善男孩爆紅！　DIY娃娃「默默捐錢流浪狗團體」

「台灣林太」身份遭起底！爆洗錢遭調查⋯她經紀人出現了

「台灣林太」身份遭起底！爆洗錢遭調查⋯她經紀人出現了

勝利爆亂扯「新加坡富豪千金」　她爸砸錢買球隊跟C羅有私交

勝利爆亂扯「新加坡富豪千金」　她爸砸錢買球隊跟C羅有私交

EXO Suho穿白絲襪泡湯？　一站起身⋯「真相反轉」全場看傻

EXO Suho穿白絲襪泡湯？　一站起身⋯「真相反轉」全場看傻

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形

唐綺陽運勢／水逆「真心話惹麻煩」！射手注意有危險　雙子桃花卡關

蔡凡熙突宣布：穩定交往中！　對象照片曝光…網驚「是男的」

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Mrs. GREEN APPLE

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 2019總統府音樂會卡司公布！鄭宜農、曾淑勤跨世代凱道演出
  2. 獨／孫鵬現身學生暴動　能仁家商演講曝「演藝圈起伏」
  3. 野生應采兒看展被拍！　寬鬆衣「遮肚臀」網等官宣：女兒報到了嗎
  4. 成功嶺千名國軍看這部電影哭慘！「用完兩包衛生紙」：沒想到這麼好看
  5. 李妍瑾砸千萬購屋　「因幫舊愛付房租」銀行貸款過關
  6. 蔡淑臻情變後首露面　一聽「李沛旭」尷尬這樣回
  7. 團名取叫做「Mrs. GREEN APPLE」　但主唱禁吃蘋果！
  8. Sandy獻出「人生第一次」　完成秒崩潰…吐心聲：又緊張又擔心
  9. 歐陽娜娜當中國人..吳宗憲4字點破！反問記者：我有藍綠嗎？
  10. 蔡依林官宣「大囍之日」！　網一看大尖叫：喜帖快寄來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366