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楊丞琳一開口就大噴淚！演「一屋二妻故事」見到元配太心疼

記者林奕如／高雄報導

楊丞琳、是元介主演中視《握三下，我愛你》，高雄四月主打「瓊瑤月」，特別移師當地辦首映會，市長韓國瑜女兒韓冰旋風到場，引起一陣騷動。楊丞琳飾演劉立立導演，角色介入董今狐導演和元配王玫，王玫本人也到場觀看，楊丞琳頓時心疼，一開口控制不住情緒，直接大噴淚。

▲楊丞琳、是元介《握三下，我愛你》高雄首映會。（圖／中視提供）

▲楊丞琳現場看完影片大噴淚。（圖／中視提供）

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楊丞琳眼眶泛淚表示，「演的時候容易為自己角色放更多感情，我們一定有自己立場，站在自己角色這邊，但是一當觀眾之後，再去客觀看整個故事，覺得留在家的那個人最辛苦。」愛情面臨三角習題，被問若有人跟妳搶李榮浩如何面對？她仰天長笑哈哈，微笑不回應。

▲楊丞琳、是元介《握三下，我愛你》高雄首映會。元配王玫到場。（圖／中視提供）

▲導演周美玲（左起）、是元介、元配王玫、楊丞琳《握三下，我愛你》首映會。（圖／中視提供）

該劇源自瓊瑤筆下的一篇散文所改編，內容描寫劉立立導演和董今狐導演和元配王玫三人之間的愛情故事，3人「一屋二妻」長達45年，最後劉立立導演小腦萎縮症臥床，元配離婚成全她和董今狐愛情，兩人在病榻下完婚，甚至最後照顧劉立立導演直到去世，劇情也如實呈現。首映會上，王玫本人以及小兒子董四海（現改名董奕靖）也到場，王玫看完影片後表示，看到好幾幕有回想過去。

▲楊丞琳、是元介《握三下，我愛你》高雄首映會。（圖／中視提供）

▲楊丞琳、是元介為戲化老妝。（圖／中視提供）

楊丞琳為了詮釋劉立立導演，花費很多時間找資料，「演她最難的地方，就是她是真人真事，但還是要想像她，告訴自己是演一個角色。」因為她本人已經去世，所以楊丞琳透過照片，去想像她的肢體，跟她合作過的工作人員聊天，抽絲剝繭去了解，就很像偵探一樣。

角色從年輕演到老，楊丞琳跟是元介都老妝登場，他們透露，從凌晨開始就去梳化，要化3小時左右，是元介：「上面很厚一層皮，嘴張開皮都會裂，然後演戲上表情要做的很激烈，要不然看不出來，每一顆鏡頭特別用力。」為戲戴假髮、化老妝，看得出來全拼了。

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楊丞琳, 是元介, 握三下我愛你, 瓊瑤, 韓冰, 王玫, 劉立立, 董今狐, 黃姵嘉

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