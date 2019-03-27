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他又搞砸了結婚紀念日！柯佳嬿半夜大吼：我要離婚

記者林奕如／台北報導

柯佳嬿在歐銻銻《如果愛，重來》飾演張書豪老婆，預告片中她大吼：「你一點都不負責任，我要怎麼相信你，你再過來我就跟你離婚！」回想演出這場戲時，柯佳嬿表示：「我只記得當時喊的喉嚨很痛，夜已深，很擔心鄰居報警，覺得抱歉。」

▲如果愛，重來》柯佳嬿大喊離婚張書豪手足無措 。（圖／歐銻銻娛樂提供）

▲▼《如果愛，重來》柯佳嬿大喊離婚，張書豪手足無措 。（圖／歐銻銻娛樂提供）

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▲如果愛，重來》柯佳嬿大喊離婚張書豪手足無措 。（圖／歐銻銻娛樂提供）

她劇中飾演琪琪，原本滿心期待要和老公張書豪過紀念日，但最後老公又搞砸了慶祝，才會那麼生氣。張書豪則表示：「其實很喜歡與在乎對手表演的演員合作，因為自己也喜歡有互動的火花，不一定是要多即興，而是每一個對方的反應瞬間，不管是劇情需要什麼樣的情緒，都可以很順、很有感覺的表達出來。」他也提到，當時柯佳嬿突然這麼生氣的吼，其實他的手足無措反應，以及跟狀態完全不需要演，而是非常自在的出來，「那是一種非常舒服的感覺，也是我一直最喜愛的表演方式。」

▲如果愛，重來》柯佳嬿大喊離婚張書豪手足無措 。（圖／歐銻銻娛樂提供）

▲李李仁飾演計程車司機 。（圖／歐銻銻娛樂提供）

預告中也曝光李李仁飾演計程車司機，劇組巧妙以「柴可夫司機」命名，而他也將是劇中關鍵角色。故事講述，張書豪有機會到達異次元空間，身邊所有東西都變得不一樣，包括擁有了新車以及有了姊姊（鄧九雲 飾）、姊夫（陳乃榮 飾）、姪女，打擊最大的莫過於老婆柯佳嬿將變成兄弟（吳岳擎 飾）的同居女友，張書豪面臨到如此大的打擊，他更含著淚光對柯佳嬿說：「讓何詠琪（柯佳嬿劇中名）與王士元（吳岳擎劇中名）復合，是你做過最完美的決定。」張書豪最後會選擇當工具人，讓心愛的人與兄弟復合，還是選擇追回，賣足關子。

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