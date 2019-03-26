「城市少女」黃雅珉18年前借精生子！混血帥兒長大了要出道

記者林奕如／台北報導

曾以「城市少女」紅遍台灣演藝圈的成員黃雅珉，從來不諱言寶貝兒子黃士杰是自己「借精生子」來的，「我離婚後，在2001年跟丹麥、希臘混血好友Elie借精生子來的，到現在士杰和他爸爸還是會碰面。」18歲帥兒子即將出道，她也全力支持。

▲「城市少女」黃雅珉之子黃士杰出道。（圖／達騰娛樂提供）

18歲黃士杰，擁有183公分挺拔的身材，俊俏五官，熱愛健身的他體脂率僅有7%。剛從丹麥表演藝術學校畢業，自爆自己過去是個小胖子，國二時靠勤奮運動成功甩肉。他翻出過去照片一對比驚呼眾人，完全是男大十八變，現在已是高挑精壯的混血帥哥。

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▲黃士杰小時是胖子，國二時甩肉成功。（圖／達騰娛樂提供）

黃雅珉支持黃士杰出道，「我自己知道這行不好走，但只要他有興趣，我還是會支持兒子的選擇。」她也心疼發文：「既然無法改變你走這條路的決心，那就改變我的態度來好好支持你。成功是要付出辛苦的代價，願你能突破萬難達成夢想。」

兒子黃士杰簽約至達騰娛樂，成為何潤東師弟，達騰娛樂總經理辛誌諭Ben表示其實一切都是緣分，「我和雅珉姊很早就認識，我和她都是巨蟹座，性格上也很像，所以這次她聯繫上我，某方面也是對我的信任。」目前黃士杰已在北京電影學院進行培訓。