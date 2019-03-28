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菜市場買二手旗袍撞邪！「半夜被算帳」主人入夢：馬上還給我

記者李玟儀／綜合報導

台灣新住民阿將來自越南，因為體質敏感的關係，從小就常常被壓床，曾經有一次媽媽在菜市場買了二手旗袍給她，結果衣服主人竟在半夜向她索討，嚇得直說：「好恐怖！」一直到現在回想起來仍心有餘悸。

▲▼阿將穿二手旗袍被主人追討。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼阿將穿二手旗袍被主人追討。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼阿將穿二手旗袍被主人追討。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

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阿將當時穿著二手旗袍工作，晚上沒有回家而是睡在工作的地點，入睡沒多久，耳邊就傳來：「小姐，那件衣服是我的喔，妳穿我的衣服，馬上還給我！」她說那個聲音非常清晰，直到現在都忘不掉。

隔天阿將不敢再穿那件旗袍，趕緊燒還給原先的主人，告訴對方：「不好意思，我不知道是妳的衣服，我現在就還給妳，請妳收回去，以後不要找我要了。」之後再也沒有遇到衣服主人半夜入夢的事。

▲▼阿將穿二手旗袍被主人追討。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼阿將也有附身經驗。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼阿將穿二手旗袍被主人追討。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

但類似事件不只這一樁，阿將說小時候姑婆是幫人「辦事情」的，類似乩童，有一次她生病，差一點也要成為乩身，當時她被附身，經過了好幾個小時，神明遲遲不願意出來，不管爸爸怎麼求都沒有用，最後帶著她在半夜划了半個小時的船去找師父幫忙。

▲▼阿將穿二手旗袍被主人追討。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲經過溝通阿將才得救。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

阿將說當時自己彷彿從水裡出來，身體不自覺感到冷、不停發抖，就連發出來的聲音也不是自己的，爸爸在一番苦求之後，準備了一桌飯菜說：「祢可能肚子餓了，那我請祢吃一頓飯，如果吃飽了沒有什麼事情，就放了我女兒吧，她還很小不懂事，她很痛苦。」一邊吃飯一邊商量，吃完飯沒多久她就倒下，順利化解。

小笨狗～你害我好丟臉！　賴皮不回家引全場大笑圍觀

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阿將, 命運好好玩, 新住民

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