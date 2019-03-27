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「最強孕婦」3病纏身還是生了！　她更狂..6顆子宮肌瘤生3胎

圖文／鏡週刊

許多女明星婦科有問題，有人為了求子不惜嘗盡苦頭，有的是來得意外，例如剛傳懷孕喜訊的梁文音，雖有多囊性卵巢症，醫生指她受孕困難，但緣分來得快，讓她順利懷孕。其他圈內女明星包括閃亮三姊妹的小珍、王婉霏及劉子瑄，各有難忘的求子歷程。

閃亮三姊妹的小珍，因患有海洋性貧血、子宮肌瘤加上巧克力囊腫，三病纏身，體質並不適合懷孕，但最後還是順利懷孕，只是孕期非常不適，讓她受盡折磨，被稱為「史上最強孕婦」。她於2017年3月剖腹，兒子已經兩歲。
王婉霏多年前發現子宮內有6顆子宮肌瘤，被醫生告知恐不孕，但她仍生下三胎。（摘自王婉霏臉書）

小珍所得的子宮肌瘤及巧克力囊腫屬常見的婦女疾病，王婉霏也深受該疾病所苦，她多年前發現子宮內有6顆子宮肌瘤，被醫生告知恐不孕，但她仍生下三胎，期間，她趁生產割掉兩顆肌瘤，一年內又再增生兩顆，但仍能自然受孕。

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前中國小姐劉子瑄患不孕症，曾做過3次人工受孕和3次試管嬰兒，吃盡苦頭，終於生下一女。（摘自劉子瑄與小咪咪親子專頁）

前中國小姐劉子瑄結婚後，積極做人，卻發現賀爾蒙指數不佳，加上卵子早衰，受孕機率低，結婚4年來，做過3次人工受孕和3次試管嬰兒，更因此挨上百針。2015年第一次做試管嬰兒成功，但在懷孕5個月時，發現小孩腎功能有問題，忍痛引產，時隔1年，她再砸百萬人工受孕，終於如願懷孕，2017年平安產下女兒。


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