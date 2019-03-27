100年前髒話這樣罵！　蔡阿嘎原聲重現「髒到被YouTube鎖留言」

記者李玟儀／綜合報導

相信大家生活中都聽過不少髒話吧？但你／妳知道在100年前祖先們是怎麼罵髒話的嗎？YouTuber蔡阿嘎找來在1921年著作的《台灣風俗誌》，書中紀錄了台灣人家庭起居和社會生活，就連怎麼罵人都有記載，從蔡阿嘎的口中唸出來，竟然毫無年代的代溝隔閡。

▲近100年前台灣人怎麼罵髒話。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

《台灣風俗誌》在民國10年（西元1921年、大正10年）由時任台南地方法院檢查局通譯官片岡巖所著，台灣日日新報社發行，書中記載當時台灣社會現象及百姓生活起居，包括行業、婚喪喜慶習俗等，被認為是研究台灣舊有風俗習慣不可忽略的一本書。

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當中一個章節講的是「惡口」，也就是髒話，究竟近100年前的台灣人是怎麼罵人的呢？書中列出不少，像是「姦爾老母」、「姦爾祖媽」、「姦爾開基祖」等，蔡阿嘎說：「光姦就寫了三大行！」除了這類髒話之外，一般常說的「吃屎」在書中寫為「食屎」。

▲▼近100年前台灣人怎麼罵髒話。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

另外像不得好死在當時也有俗諺，「歹心肝惡腸肚，要死初一十五，要埋風加雨，拾骨頭尋無墓。」台灣傳統社會總是希望往生者能一路好走，這句俗語雖然罵起人來不夠簡潔有力，但其實仔細看，用字遣詞無不間接詛咒對方沒有好下場，有種拐著彎罵人的藝術感。

▲蔡阿嘎影片上傳半小時被停用留言。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

只是沒想到蔡阿嘎這支「好書試讀」的影片，在上線半個小時就被YouTube封鎖留言功能，他氣得哀嚎：「這明明是很學術又寓教於樂的一集啊！」不過也有網友虧：「為什麼覺得阿嘎是為了罵髒話而拍的影片。」

提醒大家，風俗民情只做參考、了解歷史用，不要隨便用來罵人！