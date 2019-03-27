《我們與惡距離》這碗肉燥麵紅了！「李大芝特製食譜」曝光

圖文／鏡週刊

由於《我們與惡的距離》在每週日深夜9點至11點於公視播出，距離晚餐已有一段時間，要追劇，肯定是要抱零食嗑宵夜了。但這對許多減肥的劇迷來說，是多麼殘忍的事啊！更殘忍的是，第二集竟然有多個煮肉燥麵的鏡頭，不僅如此，導演還頻頻給這碗麵特寫，讓網友看得嘴饞，直呼根本是「我們與餓的距離」！

第二集中，助理編輯菜鳥李大芝（陳妤飾）有著可憐身世，家裡的麵店因此收攤，還被父母拒絕往來；上班時，她又發現電視台主管宋喬安（賈靜雯飾），竟然與她一同被命運的鎖鍊緊緊纏繞，令李大芝萌生辭意。母親節當天，李大芝因非常思念母親，於是自己下廚煮了肉燥麵。

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更逼人的是，導演似乎認為這場煮麵戲非常重要，拍得十分仔細，從李大芝煮滾水、下麵條、切菜、撈麵、煮肉醬到一整碗麵端上，還一直給這碗香噴噴的肉燥麵特寫，真的是太過份了，簡直拍成了深夜食堂。

這碗肉燥麵既然這麼重要，那是不是就應該公布食譜做法呢？

《我們與惡的距離》劇組表示，拍戲時為求方便，這碗肉燥麵其實是簡易版，單純就水滾、放麵條、伴買現成的滷肉汁、燙個青菜，很簡單 ，「但更重要的，是靠演技！」意指陳妤雖然是戲劇新秀，但演技卻非常出色。

不過，在本刊追問下，劇組仍出了官方版「吃李大芝煮的麵」食譜，請《我們與惡的距離》劇迷們好好收藏，每週日就煮這碗麵追劇啦！

作法：

一、準備寬麵條、青江菜、豬絞肉、冰糖少許、醬油、蒜頭等配料

二、翻炒絞肉、下冰糖上色、醬油適量，加水燉煮

三、滾水下麵條、燙青菜

四、撈起麵條、青菜，淋上肉燥完成



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