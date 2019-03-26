《痞子英雄》蔡岳勳爆「欠2300萬不還」！　陸網控：裝窮騙錢

記者林奕如、李玟儀／綜合報導

知名導演蔡岳勳曾拍過《流星花園》、《痞子英雄》等劇，近日卻被爆疑似涉嫌詐騙大陸某影視公司人民幣500萬（約新台幣2300萬），已屆還款期限他卻拖欠，該公司因此提告。

▲陸網爆料蔡岳勳欠錢。（圖／翻攝自微博）

據《新浪娛樂》報導，有爆料稱在2017年底，有業內資深人士將「某導演」引薦給北京某文化傳播公司，導演當時正在籌備新電影《怪物專賣店》但資金吃緊，想徵詢文化公司老闆的投資意願，老闆考慮過後，覺得風險較高不願意投資。

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隔年年初，導演再邀該公司老闆吃飯，透露需要一筆資金周轉，希望能施以援手借錢幫忙度過難關，公司老闆後來同意並簽署框架協議，借錢予以周轉的同時也判斷是否參與投資。

▲▼陸網爆料蔡岳勳欠錢。（圖／翻攝自微博）

當時雙方的框架協議中約定，在協議生效的60天以後，如果老闆不打算投資該電影，導演就必須在收到通知5天後，把借款還給公司。2018年3月老闆正式通知不投資，要求返還欠款，對方卻以沒錢為由未償還，2個月後老闆卻透過其他管道發現，導演明明有還款能力卻拖延還錢，最後提告。

爆料雖然沒有點出導演姓名，但網路上搜尋電影《怪物專賣店》就會出現蔡岳勳曾在2017年宣布籌備該電影，因此他被鎖定，遭質疑涉嫌欺騙。陸媒致電蔡岳勳詢問相關爆料內容，但始終無人接聽。

《ETtoday星光雲》致電蔡岳勳，本人未接電話，妹妹則表示接到電話才知道此事，「不清楚任何狀況。」