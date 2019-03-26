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《微微一笑》3年了「4配角翻身變一線」！他最狂..6天流量破百萬

記者李玟儀／綜合報導

大陸偶像劇《微微一笑很傾城》在2016年播出後，深受亞洲各地粉絲喜愛，鄭爽、楊洋成為炙手可熱的明星，3年過去了，其實不只男女主角走紅，就連配角也闖出一片天。

▲毛曉彤因演出《微微一笑很傾城》的二喜受到廣大歡迎。（圖／翻攝自微博）

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在劇中和鄭爽飾演好姊妹的毛曉彤，在女演員中戲份僅次於鄭爽，甚至還有感情戲，雖然是配角，但因為顏值不錯、演技過關、人設討喜，毛曉彤成功圈粉，事業發展越來越順遂，目前有5部劇待播。

在劇中飾演楊洋情敵的白宇，人物設定不討喜，捲髮造型彷彿頂著一碗泡麵在頭上，當時雖然戲紅但人沒有因此跟著出名，還好演技好，是金子總會發光，在2018年白宇靠著《鎮魂》一炮而紅。

▲白宇在《微微一笑》中造型被吐槽。（圖／《微微一笑很傾城》劇照／取自白宇微博）

《微微一笑》中還有一個特別的角色，戲份不多但存在感很強，就是張彬彬飾演的「KO」，神秘的人物設定，沉默寡言，做得比說的多，和「美人師兄」間奇妙的故事線，吸引一票BL粉。現在的張彬彬已經躍升成男主角，前段時間和林依晨主演的《小女花不棄》很受歡迎，播出6天流量破百萬，聲勢驚人。

▲張彬彬坦言，一開始演《微微一笑很傾城》的時候，不知道跟鄭業成的關係不單純。（圖／取自張彬彬微博、鄭業成微博）

還有一位就是「美人師兄」鄭業成，因為角色的關係很受觀眾歡迎，沒想到在走紅之際，卻被經紀公司控違約，多少對演藝事業有所影響，還好雖然名氣不大，但默默耕耘總會被發現，這幾年都有戲劇作品找上門，像在網路劇《顫抖吧，阿部！》就累積了大批粉絲。

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