陳芳語前進北一女當講師！　一唱《愛你》全場女孩叫翻

記者關韶文／台北報導

歌手陳芳語Kimberly受到北一女同學邀請講師，這回要在200多位的北一女同學面前演講，卻讓陳芳語直呼太緊張了，也跟同事不斷的討論能給大家什麼樣的內容才能有所收穫，在家也不斷的反覆練習，直到前一晚，她才稍微覺得放心了一些，笑說：「說話果真比唱歌還難啊！」

今年因為《創造101》節目，讓陳芳語在年輕族群間成為炙手可熱的偶像人物。演講活動上，陳芳語以她的成名歌曲《愛你》的第一個版本演唱做開場，立刻引來同學現場一陣尖叫，幾乎全場都瞬間拿起手機錄下難得演出，而陳芳語也想藉以表達自己希望從一個夢想的初衷開始說起。

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▲▼陳芳語擔任講師，分享追夢過程。（圖／理響音樂提供）

陳芳語分享了自己在面對困境與低潮的經驗，像是「不要讓錯誤重蹈覆轍」、對很多狀況要「將心比心」，最後她更是以一個同為女性的角度去鼓勵大家，人生只有一次，要勇於追求自己的夢想，不要輕言放棄。

去年一整年工作滿檔的她可以說是完全沒有休息，不僅美妝、保養、手機廣告接著拍，就連跨年尾牙也有30場，荷包小有進帳的她，日前趁著工作空檔，決定給自己放個大假，跟著朋友去日本滑雪，還包了六位數的大紅包孝親，讓一直為她操煩的父母也可以放心的享享福，盼今年可以順利推出新作品。