唐從聖「國罵風波」曝女兒被霸凌！徐乃麟時隔9年再道歉：這輩子最不堪的事

記者孟育民／台北報導

唐從聖過去參加由徐乃麟主持的節目《天才衝衝衝》錄影時，因一句「輸不起」引發對方不滿，徐乃麟當場情緒失控、飆罵髒話，畫面事後在網路上瘋傳，引發外界譁然。日前唐從聖再度提起此事，坦言事件不僅重創自己的演藝事業，也讓年幼的女兒在學校遭到同學霸凌，甚至被辱罵「輸不起」、「你們家死光光」。對此，徐乃麟今（21日）出席活動擔任主持，被媒體詢問此事時表示，也再次公開道歉。

▲▼徐乃麟 。（圖／讀者提供）

▲徐乃麟回應唐從聖在節目聊到當年往事。（圖／讀者提供）

徐乃麟聽聞此事則說：「當年我不知道是不是更年期，我對唐從聖這件事念茲在茲，這是我這輩子最不堪的事情，我不知道唐從聖現在怎麼想，如果這件事一再被提起，那我只能再次說聲抱歉。我一時心直口快、修養還不夠，才會擦槍走火。」他也表示，這件事讓自己深刻反省，提醒未來待人處事必須更加謹慎

回顧當年事件，唐從聖在節目中被當眾怒罵的片段在網路流傳後，他曾開直播表達不滿，甚至揚言提告。事後徐乃麟不僅公開道歉，也私下致電溝通，兩人最終和解。然而風波對唐從聖造成的影響卻未因此消失，他透露，自己長達2年半幾乎接不到電視工作，事業陷入低潮，就連家人也承受龐大輿論壓力。

