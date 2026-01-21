5566喜迎出道24週年！　許孟哲揭「約滿就想退圈」內幕

▲5566慶成軍24週年。（圖／通達量能文体提供）



記者翁子涵／台北報導

亞洲天團5566今（21日）迎來意義非凡的成軍24週年，為回饋一路相伴的粉絲，5566也正式宣布同步啟動官方社群平台，王仁甫被問到若能穿越時空，最想對年輕的 5566 說什麼？他幽默表示：「趕快成立 YouTube 頻道！」直言團員私下實在太好笑，很多精彩瞬間沒有被記錄下來，至今仍覺得可惜。

談及團員間的深厚情誼，孫協志、王仁甫坦言，真正意識到「5566 是一輩子」的時刻，是在各自發展多年後，因節目《飢餓遊戲》再度合體。第一次錄影時，無論是接話節奏或猜測彼此心思的默契，都讓他感到「非常恐怖」，彷彿大家從未分開過，這種根深蒂固的熟悉感，讓他深刻感受到團員早已成為生命中如家人般的存在，沒辦法離開。

許孟哲也分享心情：「原本的計畫是第一份六年合約結束後就回去當學生，沒想到一踏進這個圈子就過了 24 年。但你真的很幸運，擁有一份好玩又熱血的工作，還一直有幾位可以一起瘋、一起奮鬥的哥哥帶著你。只要繼續抱持初衷，自己先享受，才能把快樂帶給觀眾。」

小刀也語出驚人地回憶起當年「用生命拼出道」：「明天是 56 成軍日，也是我當年跳火圈的日子！那時我助跑衝刺跳過火圈，上面還有刀子，這種事我當年真的幹過！」

走過24個年頭，此次同步上線的官方社群平台，對團員們而言就像把群組重新開回來，孫協志也埋下伏筆表示：「如果有機會，5566 可以一起再做些什麼，不管是演唱會、新節目，或是音樂作品，對我們來說，都會是一件很快樂的事。」

