許明杰看謎片被抓包！母痛斥「變態」起衝突冷戰3個月：結婚後才能看

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》今（21日）晚9點播出「我家兒子真的很有事，不吐不快！媽媽控訴大會砲火全開」，許仙姬想不透兒子許明杰為什麼很抗拒和她同台：「我很丟臉嗎？他不想讓人知道許仙姬是他媽媽，他在上海拍戲，我去探班，他看到我很不開心，覺得妳來幹什麼？」

▲許仙姬控訴兒子許明杰。（圖／中天電視提供）

許明杰解釋只是怕被貼標籤：「我出道4、5年才開始跟媽媽上節目，因為我是星二代，我很怕被說是靠媽媽進這行。」但許仙姬對這解釋不太滿意：「我的時代跟你的時代不一樣，你是偶像團體，我是閩南語歌仔戲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許明杰反駁母親。（圖／中天電視提供）

她還提到母子倆曾為一事吵得不可開交：「他高中時，我看到有個光碟夾在書裡，我說『你在看成人電影嗎』？他比我更生氣地說『這沒什麼，我同學都在看』，就把光碟往地上丟。」許明杰聽完立馬反駁說是媽媽反應太誇張：「她斥責我是變態耶！」許仙姬則說出自己介意的點：「他的年紀還不應該看那個，應該要再大一點或是結婚後，那時候我們吵得很厲害，我大概3個月不跟他講話。」



