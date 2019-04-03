「科學麵+皮蛋=好吃！」　解婕翎嚇到尖叫：超有香氣～

記者關韶文／台北報導

藝人解婕翎剛發行新EP頗受關注，而除了藝人身份外，她更致力於YouTube經營，在個人頻道累積近40萬的高人氣。解婕翎日前在頻道分享一支「挑戰科學麵創意吃法」引起話題，而她也帶著新款口味來向《ETtoday星光雲》下戰帖！

▲▼解婕翎分享科學麵創意吃法。（圖／ETtoday）

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解婕翎勇於嘗試不同創新吃法，這次向《ETtoday星光雲》下戰帖，挑戰「123木頭人」，一同PK六種創新口味，包含：巧克力醬、牛奶、皮蛋、冰淇淋、玉米湯、奶茶，沒想到看似不搭的多種原料，意外拼湊出新的滋味。

▲▼解婕翎向星光雲下戰帖。（圖／ETtoday）

網友討論關於科學麵的創意吃法，而解婕翎則認為單吃也非常好吃，「我是豪姐！所以我很喜歡很豪邁，打開來整塊咬。」被問到老爺爺和太空人包裝兩者的差異，解婕翎親身體驗為網友解答，「爺爺比較重鹹一點。」

此外，解婕翎也分享了科學麵新口味香蔥雞汁，「雞汁真的很好吃，如果你本身喜歡味道重的，你一定會更喜歡！」自己則習慣搭配半包食用，她認為口味剛剛好，「你一定要記得加調味粉，像我自己有時候就會先加半包，如果不夠鹹的話就會再多加一點！」

（本文與科學麵合作）