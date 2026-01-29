郭書瑤狂被湊對春風…被問「好友升格戀人」全說了！卡關原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

2026新年最夯爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿 Ken 與詹懷雲共同主演，自播出以來在八大戲劇台及串流平台 MyVideo、Netflix 皆繳出亮眼成績，人氣與話題度持續攀升，更蟬聯 MyVideo 戲劇本日排行榜。

▲《何百芮的地獄戀曲》劇情進入高潮。（圖／彼此影業提供）

劇中何百芮（郭書瑤飾）與羅人傑（姚淳耀飾）的戀情雖已開花結果，卻仍面臨不少生活考驗，就連全家人公認「最難搞」的大姊何十美（李杏飾）也親自現身出題，測驗羅人傑是否夠格與妹妹交往，增添不少逗趣笑料。

戲外話題同樣延燒，鍾瑶近日在社群平台上架突襲阿 Ken 甜甜圈名店「GooDonut」的趣味影片，一到現場便笑稱自己「不是來探班，是來幫你（阿KEN）賺錢的」，影片裡與阿Ken一來一往的默契互動再度製造滿滿笑點，成功延燒戲劇討論度，也讓角色與演員魅力同步發酵。

▲鍾瑶、阿Ken。（圖／彼此影業提供）

在最新劇情當中，何百芮（郭書瑤飾）與羅人傑（姚淳耀飾）才剛交往沒多久，就被這個耿直直男的不解風情氣得七竅生煙。郭書瑤近期受訪被問到是否可能與好友交往，她雖說不排斥，但覺得機率不太高「因為會變成男朋友的對象，通常都不會是朋友」。

姚淳耀則強調自己也有浪漫的時刻，像自己與妻子原本都是租屋，但常常會遇到突發狀況，所以常常在找新家「所以那時候就下定決心一定要幫太太買房子，最浪漫的事，應該是跟太太一起完成夢想買了一間屬於我們的房子」。

▲《何百芮的地獄戀曲》劇情進入高潮。（圖／彼此影業提供）

何百芮的媽媽、姊姊都有強大的控制欲，尤其是郎祖筠飾演的媽媽更會定時觀看她的社群。戲外，郭書瑤與媽媽感情極好，表示媽媽不會用社群，但很關心她的日常生活，尤其是對戲演員們「每次只要一有新合作，媽媽都會把我們劇裡演員們的各種資訊及作品查一遍」。

▲《何百芮的地獄戀曲》劇情進入高潮。（圖／彼此影業提供）

至於終於加入演出的姊姊何十美（李杏飾），更是比媽媽還要可怕的控制狂，李杏透露自己從前比較像「何十美」，直言「我會有一些控制狂的行為，但我都會忍住啦，因為如果我想要控制家人的一些行為，但是他們不想聽我的，我就會更不開心哈哈哈」，如今她已經改變性格，要求自己不要控制別人「大家各自有自己的人生，顧好自己就好」。

▲《何百芮的地獄戀曲》劇情進入高潮。（圖／彼此影業提供）

李杏在劇中被阿Ken飾演的前夫梁恕誠苦追要求復合，但她現實生活中認為只要對方是不錯的人，當然願意重新開始「前提是這個人是一個值得再多花一點時間修補關係的人，當然如果是劈腿酗酒家暴賭博一堆壞習慣壞行為的爛人，拜託想都不要想復合」。

▲《何百芮的地獄戀曲》劇情進入高潮。（圖／彼此影業提供）

對此，李杏也透露自己在感情路上不算強勢，但卻是很清楚自己想要什麼，不輕易妥協「我覺得人本來就應該要很清楚自己要什麼、不要什麼，但是我不會強迫別人做他們不想要做的事情。

《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，影集已於 2026 年 1 月 4 日正式上架，每週日 21:00 於八大戲劇台首播，22:00 於 MyVideo 與 Netflix 進行 OTT 首播。