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成功嶺千名國軍看這部電影哭慘！「用完兩包衛生紙」：沒想到這麼好看

記者林映妤／台北報導

電影《庫爾斯克號:深海救援》改編史上最嚴俄羅斯潛艇「K-141庫爾斯克號」災難事故，上周片商特地到成功嶺舉辦首映會，現場近千名軍士官看完電影，眼眶泛紅全都哭成一團，著實感受電影的渲染魅力！黃姓班長甚至表示：「沒想到電影這麼好看！這麼好哭！我用完兩包衛生紙。」

▲▼《庫爾斯克號:深海救援》在成功嶺舉行首映會。（圖／海樂提供）

▲《庫爾斯克號:深海救援》成功嶺舉行首映會。（圖／海樂提供）

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近日全球皆感受到天氣惡劣的情況，上周六在挪威西部外海，一艘載約1300名乘客與船員的「維京天空號」郵輪因引擎突然故障，加上海象惡劣，船隻嚴重傾斜隨時會擱淺，甚至有天花板崩落砸到座位上的乘客，船長為此緊急發出求救訊號，當局出動直升機和船隻展開救援，並在週日郵輪順利回到莫爾德港，所幸僅有20幾位人員受到輕傷，原本預計26日抵達英國蒂柏立港，結束為期12天的豪華之旅，目前行程只能喊卡。

郵輪公司Viking Ocean Cruises表示：「我們了解到20人因此事件而受傷，目前都在挪威相關醫療中心接受治療，其中一些已經出院。」乘客Alexus Sheppard告訴美聯社：「受傷或殘疾的人先被安排離開，情況真的很可怕。當警報響起時，災難變得非常真實！」

▲▼《庫爾斯克號:深海救援》在成功嶺舉行首映會。（圖／海樂提供）

▲上周挪威外海才發生郵輪意外。（圖／海樂提供）

現今救援技術相當發達，能將海上危難降到最低，但在數年前最嚴重的艦艇沉沒事件時，所有船員就沒有如此幸運。

《庫爾斯克號:深海救援》就描述當時進行作戰訓練的庫爾斯克號內魚雷自爆，造成潛艇內部重大傷亡，118名船員僅剩23名倖免逃過爆炸，艦艇沉沒在巴倫支海深處；岸上的家人不斷拼命地與官僚鬥爭，船員們依靠僅存的糧食與氧氣等待救援。

電影呈現船員在潛艇中試圖尋求一線生機的可能，並同時聚焦於陸地上的家屬們為了拯救命在旦夕的家人們與政府官員們的抗爭，更揭發政府的種種疏忽，難怪讓所有國軍弟兄心有所感，忍不住落下男兒淚！

▲▼《庫爾斯克號:深海救援》在成功嶺舉行首映會。（圖／海樂提供）

▲▼《庫爾斯克號:深海救援》寫實呈現船難景況與家屬煎熬，賺人熱淚。（圖／海樂提供）

▲▼《庫爾斯克號:深海救援》在成功嶺舉行首映會。（圖／海樂提供）

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