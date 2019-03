快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

記者林映妤/台北報導

歐陽娜娜21日下午在微博發聲表明「我是中國人」,「我為我身為中國人驕傲,我永遠記得我的祖籍是江西吉安,永遠記著在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動。」

據悉是北京BTV電視台在播歐陽娜娜、關曉彤、張子楓、文淇拍攝95後四小花旦寫真的時候,裁掉和遮掉了歐陽娜娜,引起網友揣測。歐陽娜娜工作室隨後發表聲明「滅火」:歐陽娜娜已經年滿18歲,有獨立思考和意志,並且堅定認為自己是個中國人。歐陽娜娜本人隨後也轉發微博:我為身為中國人驕傲。

▲歐陽娜娜發聲明:我為身為中國人為傲。(圖/翻攝自微博/歐陽娜娜)

歐陽娜娜聲明:

作為一個在海外的留學生,常會被問Where do you come from? I come from China. 這是我的回答。我從小和外公外婆爺爺奶奶關係好,我是聽著四川話長大的,他們說人不管到哪裡都要記住自己的根。我為我身為中國人驕傲,我永遠記得我的祖籍是江西吉安,永遠記著在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動。

歐陽娜娜工作室聲明:

嚴正聲明 歐陽娜娜女士已經年滿十八歲,有自己獨立的思考和意志。目前她以學生身份在海外求學。歐陽娜娜女士于2019年元旦期間,曾與母親一同回到江西吉安老家祭祖,她一直堅定認為,自己是中國人,並堅定支持一個中國原則。敬請各大網路平台及使用者,停止對歐陽娜娜女士的惡意揣測,並停止傳播不實資訊。特此聲明!

對於娜娜突發聲明,傅娟本人手機未接,尚未有回應。

▲歐陽娜娜和關曉彤、張子楓、文淇拍攝95後四小花旦寫真,卻全部被裁掉或遮住。(圖/翻攝自微博)