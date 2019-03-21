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快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

記者林映妤／台北報導

歐陽娜娜21日下午在微博發聲表明「我是中國人」，「我為我身為中國人驕傲，我永遠記得我的祖籍是江西吉安，永遠記著在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動。」

據悉是北京BTV電視台在播歐陽娜娜、關曉彤、張子楓、文淇拍攝95後四小花旦寫真的時候，裁掉和遮掉了歐陽娜娜，引起網友揣測。歐陽娜娜工作室隨後發表聲明「滅火」：歐陽娜娜已經年滿18歲，有獨立思考和意志，並且堅定認為自己是個中國人。歐陽娜娜本人隨後也轉發微博：我為身為中國人驕傲。

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲 「支持一個中國原則」

▲歐陽娜娜發聲明：我為身為中國人為傲。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜）

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歐陽娜娜聲明：

作為一個在海外的留學生，常會被問Where do you come from? I come from China. 這是我的回答。我從小和外公外婆爺爺奶奶關係好，我是聽著四川話長大的，他們說人不管到哪裡都要記住自己的根。我為我身為中國人驕傲，我永遠記得我的祖籍是江西吉安，永遠記著在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動。

歐陽娜娜工作室聲明：

嚴正聲明　歐陽娜娜女士已經年滿十八歲，有自己獨立的思考和意志。目前她以學生身份在海外求學。歐陽娜娜女士于2019年元旦期間，曾與母親一同回到江西吉安老家祭祖，她一直堅定認為，自己是中國人，並堅定支持一個中國原則。敬請各大網路平台及使用者，停止對歐陽娜娜女士的惡意揣測，並停止傳播不實資訊。特此聲明！

對於娜娜突發聲明，傅娟本人手機未接，尚未有回應。

▲▼歐陽娜娜中國人 。（圖／翻攝微博）

▲▼歐陽娜娜中國人 。（圖／翻攝微博）

▲▼歐陽娜娜中國人 。（圖／翻攝微博）

▲歐陽娜娜和關曉彤、張子楓、文淇拍攝95後四小花旦寫真，卻全部被裁掉或遮住。（圖／翻攝自微博）

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