「最殺動保人士」基哥爆頭、割喉！《捍衛任務3：全面開戰》預告藏2個驚喜

記者林映妤／台北報導

好萊塢「最殺動保人士」基努李維（Keanu Reeves）再度出擊！《捍衛任務》系列第3集《捍衛任務3：全面開戰》22日釋出中文版正式預告，只見一身西裝打扮的基哥在紐約街頭飆重機，左手用槍對敵人爆頭、右手用刀割喉，雙手開弓的「開外掛橋段」瞬間再擄獲全球影迷的心！

《捍衛任務3》劇情接續上一集片尾，「殺神」約翰維克因違反了殺手組織的內部規定，遭到組織高層下達高額的全球通緝令，他必須設法在一個小時內逃出紐約，躲避來自各路殺手的瘋狂追殺。

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▲▼《捍衛任務3：全面開戰》基努李維三度大開殺戒。（圖／威視提供）

第二支預告中，一開頭就可見基努李維帶著心愛的比特犬一同展開亡命狂殺，只見他這次展現高超刀技，直接徒手三連發地往敵人胸口猛刺，近距離跟敵人在玻璃屋裡纏鬥！

除了有驚險動作畫面，預告還有2個小驚喜送給全球影迷：曾和基努李維在《駭客任務》中合作過的《捍衛任務》系列導演查德史塔赫斯基，特地安排基哥在本集中跟飯店負責人開口求救：「給我槍，數不完的槍。」完整重現《駭客任務》裡的經典台詞：「Guns. Lots of guns.」讓基哥跟自己演出過的經典角色尼歐致敬。

另外預告最後，奧斯卡得主安潔莉卡休斯頓飾演的組織高層問了基哥一句：「把事情搞這麼大，就為了一隻小狗？」這位地表最殺動保人士馬上霸氣護狗：「牠不只是狗，牠是我的一切！」讓許多網友又熱血沸騰啦！《捍衛任務3：全面開戰》5月17日上映。

▲▼基努李維被封為「地表最殺動保人士」。（圖／威視提供）