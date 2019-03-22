杜汶澤開砲：票投國民黨，台灣變香港！「2014年後沒當自己是藝人」

記者林映妤／台北報導

港星杜汶澤22日為了監製、主演港片《G殺事件》接受台灣媒體電話聯訪，片中他飾演「黑警」，有句台詞是「這種大陸仔死了也沒人在乎」，即便他現實生活中立場鮮明，仍笑說：「這句有點過分。」但也認了香港處境越來越差、不會越來越好，爽快撂下一句：「香港就是台灣的借鏡，票投國民黨，台灣變香港！」

杜汶澤曾說《G殺》可能是自己當演員最後一部作品，坦承現在對電影還有夢想，但對演戲沒熱情了，「拍完《空手道》後，就覺得已經完成一件事了，而且2014年被中國政府封殺後就沒當自己是藝人了。」他自嘲：「我對年輕人是比較疼愛的，他們是未來的希望，我們中年人是沒希望的，希望大概要在我死了之後（才會出現）吧。」

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▲▼《G殺事件》杜汶澤飾演極端右派的黑警。（圖／双喜提供）

片中角色極端右派，杜汶澤和黃璐有多場激烈床戲，「我覺得他（角色）是反社會性格的人，自我到極端，性方面也是一樣，我想表達出他在工作上、床上都完全不管其他人感受的性格。」那和自己有相似處嗎？他笑：「第一個是比較暴力，但當然不能說下班後的行徑（白嫖）跟他一樣，我沒他那麼『性』福啦！」

杜汶澤曾爆婚前「閱女無數」相當風流，他笑說：「年輕的時候過勞了，我的配額用完了，所以電影演出時就特別努力，因為現實當中沒機會嘛！」更透露拍攝床戲前，導演李卓斌還傳了好幾種「圖片」給他看，「很多我都拒絕，因為違反人體姿勢，我就做不到嘛，他要就早一點告訴我，我要去練瑜珈。」為了準備角色，他還猛吃「實胖」了5公斤。





▲▼《G殺事件》杜汶澤和黃璐有不少激情床戲。（圖／双喜提供）

和新人陳漢娜演父女，評論對方演技，杜汶澤很誠實：「陳漢娜和梁洛施長得都很像會演戲，我以前以為演戲是靠內心，但後來發現其實長『什麼樣子』很重要，長出一個『很會演戲』的樣子，做為新人是很重要。」他又拿養貓舉例，「牠擺了表情，你以為牠在想什麼，但其實牠根本沒想什麼。演員也是一樣，事實不重要，觀眾覺得怎樣比較重要。」

但對於給新人意見，杜汶澤又覺噁心，「我這人挺奇怪，平常對什麼都很多意見，當演員就都沒意見了。導演透過電影表達自己理念，我只是工具裡的工具，要不就不演，不然就不要演。前輩教新人真的很噁心，我給很多有經驗的演員教過，大部分都沒用，前輩不只很廢，對於你的干擾還很嚴重。」要就像黃秋生那樣，從聊天當中啟發，對杜汶澤來說才是「有用」的。

黃秋生告訴他，演出是很科學的事情，需要大膽假設、小心求證，「非常管用，你沒有大膽假設，演出就會很沉悶，但這大膽有沒有成功就要小心求證，看有沒有感動觀眾。」杜汶澤之後想繼續往導演發展，拍愛情悲劇文藝片，又直白表示：「愛情本身就是悲劇，電影去鼓勵其他人很噁心，能鼓勵自己已經很厲害了還去鼓勵別人，有沒有搞錯？」

現階段他不需要全世界都喜歡他，「現在我就是喜歡我的觀眾，不喜歡我的就快點走吧！」目前在網路上直播，能馬上得到回應，看到點擊率、觀看人數，「挺爽的！」至於之後會不會想來台和台灣導演合作？杜汶澤坦承欣賞《誰先愛上他的》徐譽庭、許智彥，「這部電影商業元素很足夠，很用功也很感動，劇組很有默契像一家人！」《G殺事件》3月29日上映。

▲杜汶澤直言認為現今的香港沒希望。（圖／双喜提供）