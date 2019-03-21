黃秋生「胸部以下癱瘓」！霸氣不收半毛片酬：幫你啦

記者林映妤／台北報導

黃秋生挑戰半癱身障人士，演出電影《淪落人》，導演陳小娟在有限的資金下端出讓無數觀眾落淚的長片處女作，坦言一開始就向黃秋生說明資金有限，怎料對方霸氣回覆：「行啦，幫妳啦！」甚至到電影殺青後都沒有收一毛錢，讓她深受感動。

▲▼黃秋生無酬演出《淪落人》。（圖／甲上提供）

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黃秋生不只無酬接演，更挑戰演出胸部以下癱瘓的身障人士，激發出他從影以來最動人的演出，日前更拿下義大利遠東電影節終身成就金桑獎，與歷屆獲獎人林青霞、曾志偉、洪金寶等人齊名，而《淪落人》在香港舉辦的慈善特映會好評口碑延燒，粉絲求加場的留言灌爆官方粉絲團，只得緊急再加開。

黃秋生表示許多觀眾都是笑中帶淚，電影還沒上映就引起熱烈迴響，他說：「我為導演感到高興，這也證明了我沒有看錯人！」

日前《淪落人》先奪下本屆香港電影導演會最佳男主角、新晉導演、新演員3項大獎；香港電影評論學會最佳編劇、男主角、推薦電影3項大獎，及亞洲電影大獎最佳新導演。

近日又入圍本屆香港金像獎最佳電影、導演、編劇、男主角、女主角、男配角、新晉導演、新演員等8項大獎！新銳導演陳小娟一鳴驚人入圍3項個人獎項、素人演員姬素孔尚治雙料入圍影后與新演員獎，也讓黃秋生5度角逐影帝殊榮，深受肯定！《淪落人》4月19日上映。