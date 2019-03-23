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《叔比狗》電影版來了！好萊塢「顏值爆表男女神」確定加入

《叔比狗》（Scooby-Doo）。（圖／《叔比狗》劇照）

▲《叔比狗》動畫即將推出。（圖／《叔比狗》劇照）

記者林映妤／綜合報導

華納兄弟影業正在籌備經典卡通《叔比狗》（Scooby-Doo）新版動畫電影，片名就定為《Scoob》。該片配音角色現在幾乎找齊，就欠缺男女主角弗雷德（Fred）和黛芬（Daphne），22日《Deadline》報導，這2個角色將由好萊塢顏值爆表男神、女神柴克艾弗隆（Zac Efron）和亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried）獻聲！

繼2002年《叔比狗》及2004年續集《叔比狗2》之後，神秘偵探社再度重回大銀幕，不過並非真人版電影，而是動畫。電影由《湯姆貓與傑利鼠》系列動畫電影導演托尼塞爾沃（Tony Cervone）執導，除了柴克艾弗隆、亞曼達賽佛瑞，其餘角色威爾福瑞迪（Will Forte）為薛吉（Shaggy）配音、吉娜羅德里奎（Gina Rodriguez）配音威瑪（Velma），叔比狗（Scooby-Doo）則是法蘭克維爾克（Frank Welker）。

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▲▼柴克艾弗隆、亞曼達賽佛瑞配音《叔比狗》動畫。（圖／達志影像／美聯社／翻攝自IG／亞曼達賽佛瑞）

▲柴克艾弗隆、亞曼達賽佛瑞配音《叔比狗》動畫。（圖／達志影像／美聯社／翻攝自IG／亞曼達賽佛瑞）

據悉《Scoob》將描述神秘偵探社與同為漢納巴伯拉（Hanna-Barbera）動畫宇宙中的其他角色，如Captain Caveman等聯手合作，從邪惡壞蛋Dick Dastardly手中拯救世界。

柴克艾弗隆早在出道作《歌舞青春》展現過歌喉，後來又在《大娛樂家》與休傑克曼（Hugh Jackman）合唱震撼全球；亞曼達賽佛瑞則在《悲慘世界》、《媽媽咪呀》讓大家聽過她精湛歌藝，2人都被認為非常適合配音。

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叔比狗, 史酷比, 柴克艾弗隆, 亞曼達賽佛瑞

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