彭于晏？吳彥祖？漫威首位華人英雄《上氣》爆是他！

▲《上氣》是漫威首位華人英雄。(圖/翻攝自網路)

記者林映妤/綜合報導

漫威首位華人超級英雄《上氣》(Shang-Chi)男主角人選終於出爐?!網友雖然敲碗點名彭于晏、吳彥祖、史蒂芬元、吳京等男星演出,但最後似乎由漫威影集《異人族》男星邁克瑪赫(Mike Moh)先馳得點。

一名推特粉絲許願希望《上氣》由邁克瑪赫主演,「如果是真的我100%準備好要接受他了!」妙的是,邁克瑪赫自己轉po了那則貼文,加上合掌圖案,暗示自己受寵若驚更不反對此案;另一位男星帕頓奧斯瓦爾特(Patton Oswalt)也轉po邁克瑪赫的文,直接稱「很明顯地,你就是了!」並標記漫威的帳號,2人大動作掀起熱議,有粉絲認為相當於默認接下角色,但一切還得等到漫威正式公布。

Apparently you ARE this. Hey @Marvel — (cough) Shang Chi (cough) https://t.co/9l3OGSsKqn