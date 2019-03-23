彭于晏？吳彥祖？漫威首位華人英雄《上氣》爆是他！

▲《上氣》是漫威首位華人英雄。（圖／翻攝自網路）

記者林映妤／綜合報導

漫威首位華人超級英雄《上氣》（Shang-Chi）男主角人選終於出爐？！網友雖然敲碗點名彭于晏、吳彥祖、史蒂芬元、吳京等男星演出，但最後似乎由漫威影集《異人族》男星邁克瑪赫（Mike Moh）先馳得點。

一名推特粉絲許願希望《上氣》由邁克瑪赫主演，「如果是真的我100%準備好要接受他了！」妙的是，邁克瑪赫自己轉po了那則貼文，加上合掌圖案，暗示自己受寵若驚更不反對此案；另一位男星帕頓奧斯瓦爾特（Patton Oswalt）也轉po邁克瑪赫的文，直接稱「很明顯地，你就是了！」並標記漫威的帳號，2人大動作掀起熱議，有粉絲認為相當於默認接下角色，但一切還得等到漫威正式公布。

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Apparently you ARE this. Hey @Marvel — (cough) Shang Chi (cough) https://t.co/9l3OGSsKqn — Patton Oswalt (@pattonoswalt) 2019年3月20日

在漫畫中，功夫大師「上氣」1973年首次亮相，由史特夫恩格拉霍特（Steve Englehart）和吉姆史塔林（Jim Starlin）在李小龍的人氣飆升後共同創作。上氣是傅滿洲的兒子，他的父親將他塑造為「活生生的武器」，但他長大後卻起身對抗圖謀不軌的父親，之後也加入「復仇者聯盟」。

▲邁克瑪赫有可能演出《上氣》。（圖／翻攝自IG／mikemoh）

上氣精通傳統拳法、雙截棍、劍術等武術精隨，他和黑寡婦一樣，是少數沒有超能力，卻能與超能力者並駕齊驅的超級英雄。

《上氣》實際上是漫威在2005年最初計劃的10部電影之一，但後來和《鷹眼》、《Power Pack》等項目一起被淘汰。然而，漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）最終復活了這個項目，並由《神力女超人1984》編劇大衛卡拉哈姆（Dave Callaham）執筆，德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）指導。

邁克瑪赫除了《異人族》的演出，近期也在李奧納多新片《從前，有個好萊塢...》飾演功夫之王李小龍，可見他華裔、功夫形象有一定說服力。《上氣》將做為漫威宇宙第四階段其中一部作品。

▲邁克瑪赫在《從前，有個好萊塢...》飾演李小龍。（圖／翻攝自IG／mikemoh）