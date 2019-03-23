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獨家專訪／金馬「獨立個體」發言掀風暴！傅榆4個月後露面哭了：這是代價

記者林映妤／專訪

「我真的很希望有一天，我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為台灣人最大的願望。」奪下金馬55最佳紀錄片這一刻，傅榆的發言掀起了一波電影、政治圈的巨浪。那段時間，讚聲鼓勵、詆毀謾罵全排山倒海而來，4個多月過去，水面上的餘波似乎平息，但一觸動話題，傅榆內心仍翻攪著。

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▲2018第55屆金馬獎頒獎典禮，最佳紀錄片《我們的青春，在台灣》傅榆，李安、朱延平。（圖／翻攝自台視）

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▲▼《我們的青春，在台灣》榮獲金馬，傅榆的發言卻引爆政治話題。（圖／翻攝自台視／記者張一中攝）

▲▼專訪《我們的青春，在台灣》導演傅榆（金馬獎講台灣是獨立的個體那位導演）。（圖／記者張一中攝）

還以為在台上堅定說出理念的模樣，是她平時的作風，直到戴著黑框眼鏡、一臉素淨的傅榆走向專訪拍照地點，怯生生地向我們打招呼，我才驚覺，講話聲音細小軟綿、不擅於面對鏡頭的她，要在幾萬人注視下講出許多台灣人的願望，到底是哪來的勇氣？

很多人以為《我們的青春，在台灣》記錄太陽花學運、記錄本土意識強烈的陳為廷，就等於是台獨的發聲筒。事實上，電影著墨「青春」多過於「台灣」，導演傅榆從拍攝者漸漸變成了被攝者，觀眾以她的視角觀察社運脈動、陸生處境、領袖自神壇跌落的無奈，以及她如何從投射希望到被攝者身上，到最後期待落空，領悟出「每個人都是孤單個體」的陣痛歷程。

▲▼傅榆執導紀錄片《我們的青春，在台灣》。（圖／七日印象提供）

▲▼《我們的青春，在台灣》以蔡博藝（上圖左）、陳為廷（上圖右）、傅榆（下圖）為首，交織出許多人的青春印記。（圖／七日印象提供）

▲▼傅榆執導紀錄片《我們的青春，在台灣》。（圖／七日印象提供）

2011年3月到2017年3月，傅榆花了整整6年看著陸生蔡博藝從期待民主，到無法實現民主而受傷；看著陳為廷渴望民主，卻在握有權力之時反倒畏懼民主。2014年陳為廷因性醜聞風暴退選，帶領學生攻佔立法院的熱血青年頓時跌落神壇，「希望」的明燈滅了，傅榆也開始意興闌珊不再拍攝。

直到2017年傅榆把2人找回來看當年的影像，才發現社會運動帶給她的「運動傷害」，也就是停拍的這段日子，竟長達2年，而這段期間內，蔡博藝和陳為廷早就往前邁進走出自己的路了，只剩下她還在原地打轉。慢半拍的傅榆突然萌生一股羞愧，意識到心裡潰爛的「患處」，療傷速度也就特別快，這才終於讓自己又再度投入政治。

▲▼《我們的青春，在台灣》導演傅榆。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼傅榆談起「運動傷害」仍忍不住落淚。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼《我們的青春，在台灣》導演傅榆。（圖／記者徐斌慎攝）

這段往事還是在她心裡結成了疤，傅榆眼眶紅了、忍不住哽咽：「再度接受政治資訊之後，我只是希望身處的這個國家是好的，我在這裡不用擔心被別人欺負…我不知道這樣的期待是只能專屬於一邊的，我以為整個台灣的人都是這樣的。」

她口中的期待重摔，是否吻合了金馬55掀起的驚濤駭浪？傅榆知道自己始終躲不過這道題，「我現在腦袋一片空白…」沉默了近2分鐘，才微微顫抖地吐實：「我現在變得比較小心了吧…因為發現一個小小的行為，會造成很大的影響。不會想要躲起來，但的確會更小心，擔心傷害到不該傷害的人，漸漸地聽到很多人被我影響，」她停頓，認真又認份地說：「這好像都是我說這句話的代價。」

後悔過嗎？傅榆抽了張衛生紙用力一擤，撫平情緒後笑說：「我會希望自己更聰明的去表達自己的理念。語言是很微妙的藝術，我的創作方式是紀錄片，在做影像的時候會追求作品的灰色地帶和曖昧性，但這次在說這些話的時候，好像可以再更……我一直尋找一種可能性是可以表達我的感受，讓能懂的人懂，也不要去傷害不該傷害的人，這是我在追求的。」

「經過這次我發現我還不夠，我還可以做得更好。我並沒有否定自已做的事情、我說的話，因為那就是我想表達的想法跟理念，就是希望『我們可以被尊重』，就這麼簡單。我沒有要去分哪一邊，但好像會被認為是哪一邊了，這就代表我可以再做得更好。」

▲▼專訪《我們的青春，在台灣》導演傅榆（金馬獎講台灣是獨立的個體那位導演）。（圖／記者張一中攝）

▲傅榆希望自己能以不傷害人的方式表達理念。（圖／記者張一中攝）

其實事件發生時，傅榆像處在颱風眼，相對平靜地看著身旁朋友難過著急，她嘆口氣：「唉，很多人在罵我，有的朋友會幫我去跟這些人對罵、檢舉，但我自己反而沒那麼激動。」

一方面是她不會鑽牛角尖，把每個留言都往心裡去；二來是過去的拍攝經驗告訴她，每個人的政治認同和選擇，與自身的成長背景息息相關，「想去否定別人，都是因為自己先被否定了，當我知道這個道理後，就能比較平靜地看待事情，所以情緒沒有那麼大的起伏。」

雖然傅榆看來柔弱易感，但她心裡面清楚明白，「當我困惑自己到底做對做錯的時候，因為有支持的聲音我才不至於倒下來。但我也知道，支持我的人是想從我身上看到『他們想看到的』，把期待投射在我身上，就像片中我對蔡博藝、陳為廷做的一樣。」

回報支持者不是傅榆該做的事，就像實踐傅榆的期待，不是蔡博藝和陳為廷應該扛的責任。

她終究要走出自己的路。是不是要迎頭追上蔡、陳2人？傅榆柔和地糾正我，「不是追上他們，是和他們一樣，『自己』往前邁進，我們會走向不同的道路。」她不斷強調，每個人始終都是孤單、獨立的個體。

傅榆比蔡博藝、陳為廷年長近10歲，青春期卻和他們同步發生、經歷。年輕、熱血、衝撞，都是青春期的美好，但同時也伴隨著破繭而出、成長蛻變的劇烈疼痛，晚了10年才到來的青春期帶來震撼的政治、生命教育，或許徒留失望、心碎滿地，但沒有遺憾，又怎能叫做青春呢？

《我們的青春，在台灣》4月12日全台上映，首映 x 奧斯卡募資計畫

▲▼傅榆執導紀錄片《我們的青春，在台灣》。（圖／七日印象提供）

▲即使傅榆、陳為廷、蔡博藝最終分道揚鑣，但仍為青春留下無悔記憶。（圖／七日印象提供）

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我們的青春，在台灣, 傅榆, 金馬55, 金馬獎

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