王陽明溫柔：我會讓她很性福！蔡詩芸熱吻撒嬌「都臉紅了」

記者林映妤／台北報導

演藝圈銀色夫妻王陽明、蔡詩芸22日出席時尚品牌開幕活動，2人難得公開同台，當然趁機放閃，好不容易等到老公有空回台，蔡詩芸展現性感小女人一面，大秀中空雪乳，獲得王陽明讚賞：「我覺得很性感、很好看、我喜歡！」不怕老婆被看光，「她自己知道極限、尺度。」

▲王陽明、蔡詩芸出席EMPORIO ARMANI微風南山旗艦概念店開幕。（圖／記者張一中攝）

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夫妻倆「做人計畫」一直是大家關注焦點，下個月蔡詩芸生日，王陽明特地向劇組告假安排假期回台陪老婆過生日，蔡詩芸感動說：，「當然很開心，但還是支持Sunny的工作，工作還是比較重要。」如果回來，2人會想要一起「幹什麼」？雙方一聽大笑：「哇～這個問題很厲害！應該很多事啦，我都臉紅了！」

王陽明則趁勢放閃：「（我們）應該會很開心啦！我會讓她很『性』福！」此話一出讓全場驚呼。上次結婚周年送超跑給蔡詩芸，生日禮物應該難超越？王陽明笑說：「那時候是我們都在看車，算是共同決定啦！送禮不用比較。」媒體提議「送小孩」，他大笑：「這個可以！」透露出想要寶寶的心願。

▲▼王陽明、蔡詩芸大方接吻放閃。（圖／記者張一中攝）

王陽明最近在拍攝翻拍自韓劇《聽見你的聲音》的陸版電視劇《沒有秘密的你》，當中飾演一位律師，坦言律師在法庭上的台詞非常困難，還要學習手語，那「我愛你」的手語如何？他二話不說：「可以啊，來來來！」直接往老婆嘴上吻下去，又是一記閃光彈。

日前蔡詩芸對王陽明撒嬌的影片掀起討論，王陽明笑說：「非常吃老婆撒嬌這一套，我特別愛啊！你們繼續關注我們的IG，之後還會有動態。」

▲▼王陽明、蔡詩芸做人計畫努力中。（圖／記者張一中攝）