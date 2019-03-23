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獨家專訪／陳為廷爆性醜聞前一天她在後座！傅榆：邊拍邊傻眼

記者林映妤／專訪

會選擇把陳為廷當作《我們的青春，在台灣》主角之一，是因為傅榆在拍上一部紀錄片《藍綠對話實驗室》時，就發現對方自帶「主角光環」。陳為廷很熱血，是具有領導風範的知識型社運人士，出身偏藍家庭的傅榆，原本應該和這種本土意識強烈的人八竿子打不著，好不容易花了6年建立情感，對方卻突爆出性醜聞。

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▲▼專訪《我們的青春，在台灣》導演傅榆（金馬獎講台灣是獨立的個體那位導演）。（圖／記者張一中攝）

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▲▼傅榆執導紀錄片《我們的青春，在台灣》以陳為廷作為主角之一。（圖／記者張一中攝／七日印象提供）

▲▼傅榆執導紀錄片《我們的青春，在台灣》。（圖／七日印象提供）

「我本來對社會運動敬而遠之，上街遊行那種還好，激烈的我會怕。刻板印象裡他們（社運人士）都很討厭中國，而且都講台語，我的經歷就是會讓我對台語有點…恐懼。」

傅榆覺得陳為廷是一個很特別的人。找對方拍《藍綠》之前她先看了陳為廷的臉書，「他的光譜偏向本土意識，但卻轉了一則貼文聲援中國茉莉花革命。這跟我的刻板印象不一樣啊！我發現他會去看六四紀錄片，去上王丹老師的課，但同時又主張台灣獨立。他好像可以接受、探索別的可能性。」

▲▼傅榆執導紀錄片《我們的青春，在台灣》。（圖／七日印象提供）

▲傅榆一開始結識陳為廷（左）就認為對方很特別。（圖／七日印象提供）

陳為廷很熱心地邀請傅榆加入社運圈，還擔當媒介，介紹一拖拉庫的人給她認識。「他很會論述、喜歡閱讀，是知識型的人，說出來的話都有憑有據，不會意氣之爭，如果選擇這方向，他會知道為什麼選擇。」傅榆甚至透過陳為廷補強了社運知識和歷史，簡直像上了家教課。

難怪大家都想追隨陳為廷，自然而然跟在他後面，期待他做些什麼，相信他有可能去改變什麼。然後當他墜落神壇那一刻，悵然若失。

2014年爆出性醜聞前一天，陳為廷在車上向團隊坦承這件事，那時傅榆手持攝影機拍攝，人就坐在後座。

「當下很傻眼，又要拍，感覺很複雜欸！」傅榆的確很難受，「如果你是我，認識他這麼久，你會對他這個人有一定程度了解。他會做這些事，老實說一半驚訝，一半不驚訝。驚訝的是居然到犯法的程度，但有一半是可以理解他為什麼會這樣。」

▲▼傅榆執導紀錄片《我們的青春，在台灣》。（圖／七日印象提供）

▲▼陳為廷爆出性醜聞，從神壇一夕墜落。（圖／七日印象提供）

▲▼傅榆執導紀錄片《我們的青春，在台灣》。（圖／七日印象提供）

或許是父母早逝的家庭背景，影響到陳為廷的判斷和個性，造成他缺乏歸屬感和關愛。傅榆說，陳為廷對愛的渴求特別強烈，卻又很矛盾的不敢投入太多情感，因為害怕失去。當然這一切都不是犯法的藉口和理由，只是站在朋友的立場，維持客觀中立，本就不是件容易的事。

「6年可以認識一個人蠻深的，會看到不只表面，還有其他面向，所以更容易為他著想、在他犯錯的時候去嘗試理解他為什麼犯這些錯。當然不是說要為他說話，而是他會犯這些錯，是有原因的，只要是人都會犯錯，所以我想理解原因，讓這事情不只是表面上看到的那樣，更深入思考每個行為、每個錯誤背後的原因，透過這樣去反省自己和社會發生的事，我一直都是用這樣的心態來看。」

▲▼專訪《我們的青春，在台灣》導演傅榆（金馬獎講台灣是獨立的個體那位導演）。（圖／記者張一中攝）

▲▼傅榆看陳為廷，驚訝之餘也帶有心疼。（圖／記者張一中攝／七日印象提供）

▲▼傅榆執導紀錄片《我們的青春，在台灣》。（圖／七日印象提供）

身為拍攝者，傅榆也很矛盾，有時理性看待被攝者的反應，有時又感性地心疼他。「像朋友或母性散發吧！很感嘆，沒辦法很有距離的去檢視他犯的錯誤，去罵他、批評他。光看到別人批評他就已經很多了，別人批評你的朋友比別人批評你更難過，所以過程中我比較會是在他很脆弱時陪伴理解他的人。」

傅榆不否認陳為廷是個充滿瑕疵的人，而世界上也確實沒有完美的人。「他在鏡頭上下是一樣的，雖然他很聰明，知道什麼該說什麼不該說，但他還蠻願意分享，不會只想讓大家看到他好的一面，他知道自己缺陷很多，要大家不要對他存有幻想。」拍片見識過形形色色的人，相較於檯面上許多風光人物，竄上神壇又迅速墜落的陳為廷，在傅榆眼中倒是真誠多了。

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我們的青春，在台灣, 傅榆, 金馬55, 金馬獎, 陳為廷

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