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蔡依林官宣「大囍之日」！　網一看大尖叫：喜帖快寄來

記者李玟儀／綜合報導

天后蔡依林在2018年推出的新專輯中一連多首歌曲搭配MV收穫滿滿好評，25日好消息加碼，她曬出宣傳海報，底下一行字「我的大囍之日，你來了」特別引人注意，原來是歌曲《Lady in Red》（紅衣女孩）的前導預告。

▲《青春有你》。（圖／愛奇藝）

▲蔡依林。（圖／翻攝自蔡依林微博）

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海報中充滿中式傳統元素，寫著「囍」字的拉門被打開，門外有古代庭院會出現的假山、石頭、燈座，上頭掛著的是白色長吊墜，「囍」代表著喜氣，但白色吊飾以及整體氛圍卻又帶點詭異氛圍，其中一抹血紅色出現在「Lady in Red」這行字的中下方，就像鮮血塗抹的痕跡。

這張帶著一絲恐怖氣息的宣傳畫面，當粉絲看到封面寫著導演名字「程偉豪」時，一切都明白了，程偉豪正是電影《紅衣小女孩》的導演，電影《紅衣》跨界與音樂《紅衣》相結合，再加上演員名單中出現徐熙娣（小S）及王柏傑，會有什麼火花，值得網友期待。

▲▼蔡依林宣布「大囍之日」。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

▲▼蔡依林宣布「大囍之日」。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

▲▼蔡依林宣布「大囍之日」。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

雖然宣傳文宣中寫著「coming soon」，官方尚未宣布上線日期，但有粉絲幽默預測，「MV會應景在清明節上線嗎？」不過也有粉絲第一時間沒抓到宣傳文案的暗示，以為蔡依林要公布喜訊，好奇問：「姊喝大冰奶有效了？」對她的終身大事很關心！

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蔡依林, jolin, , 呸姊, Ugly pretty

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