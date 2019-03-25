李佳穎「體脂只有14%」被醫生警告不孕！　增胖3kg看起來更瘦

娛樂中心／綜合報導

女星李佳穎出道多年，在戲劇圈闖出知名度，不過近期鮮少出現在台灣螢光幕上，她坦言前段時間工作不太順利，近2年沒有工作，還好透過瑜珈讓不安的心穩定不少，但其實在練瑜珈前，勤於健身的她，體脂一度低到14%，沒想到婦產科醫生卻發出警告。

▲李佳穎。（圖／翻攝自李佳穎臉書）

據《蘋果日報》報導，李佳穎從小是田徑隊選手，運動細胞不錯的她，長大後依舊維持慢跑的習慣，也曾為戲學習散打，更通過黃帶認證，不過即便平時慢跑運動，但到大陸拍戲時，她卻發現自己的身形不能和大陸演員相比，她開始到健身房報到。

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在教練的帶領下，李佳穎經過1年半的鍛鍊以及飲食調整，體脂只剩14%，沒想到此時婦產科醫師卻警告，有停經甚至不孕的風險，她才逐漸調整，讓體脂維持在18%左右，整個人體重也從43公斤升到46公斤，雖然增加了3公斤，但身形卻看起來比健身前更瘦。

▲▼李佳穎現在對瑜珈頗有心得。（圖／翻攝自李佳穎臉書）

李佳穎過去曾分享過自己的運動方式，「1周健身6天，胸背腿循環，每次運動1小時」，健身第1個月，體脂就掉了5%，之後加入游泳、上熱瑜珈和飛輪課，也會和好友相約去打拳，「看到體態在變，有點上癮，終於能理解健身完，會迷戀自己身材的樣子。」不過她也說減體脂要依照每個人的身體機能調整，不是一味追求越低越好。