馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

記者李玟儀／綜合報導

有著「大陸第一網紅」之稱的馮提莫，因外型甜美、身材姣好，在網路上人氣超高，甚至還推出自己的音樂作品，不過在經歷「乾爹斗內」事件後，她沉寂了一段時間，近日在上海機場現身，卻被發現臉部明顯有些不同。

▲這是馮提莫在自己微博上傳的照片。（圖／翻攝自馮提莫IG）

請繼續往下閱讀...

馮提莫身穿牛仔褲、白色外套出現在上海機場，一邊走路一邊比手指愛心，粉絲福利給好給滿，相當親切，只是一雙大眼看起來有些突兀，不僅弧度不自然，跟過去的照片比起來，眼褶明顯深邃許多，整容的聲浪頓時四起，有網友就調侃：「斧頭割的雙眼皮？」不過也有人認為問題可能出在雙眼皮貼。

▲這是圖片版權網站拍攝的無修圖照，雙眼皮明顯深邃許多。（圖／翻攝自CFP）

事實上，馮提莫在「乾爹斗內」事件後，聲勢削弱不少，一直以來她憑藉著嬌小可愛的外型，再加上歌聲甜美，成功在一大群直播網紅中打下一片天，卻在2018年年中被爆，有「乾爹」為了打賞給她，挪用公款高達新台幣4500萬元，更傳出對方擔心東窗事發，自殺未遂。

不過馮提莫否認與男粉絲間有陪睡契約，並澄清雙方只見過一次面，也絕對沒有去總統套房，直言已目前自己的經濟狀況，根本不需要藉此方式賺錢，強調雖然收禮物是事實，但雙方只有見面沒發生過關係。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！