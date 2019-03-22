瘋鄰居每天點200cm鞭炮狂炸！　鮪魚勸阻「反遭拿刀追砍」

記者張筱涵／綜合報導

鄰居大聲吵鬧、亂放鞭炮，結果去勸說反遭威脅的事情聽起來離奇又有夠衰，但這件事情就這樣發生在鮪魚（吳俊諺）身上，要不是警察剛好巡邏路過，他恐怕就小命不保了。

▲鮪魚出身於《模范棒棒堂》，目前活躍於各大綜藝節目及挑戰演技。（圖／翻攝自鮪魚臉書）

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鮪魚家隔壁住了一個很奇特的鄰居，每天早上5點跟下午5點都會聽到對方放鞭炮的聲音，而且還是200公分的尺炮，「霹靂啪啦的就在家裡後面放，就好像一開工就要放，收工也得放那樣」。就這樣忍受好一陣子後，他和爸媽從小巷子要回家，就這麼剛好碰上魔之5點，長輩們就被突如其來的鞭炮聲嚇得超大一跳。

▲鮪魚的鄰居不管早晚都會放鞭炮，被抗議還拿刀追砍。（圖／翻攝自《一袋女王》YOUTUBE）

看著心愛的妻子被嚇到，鮪魚爸一股怒氣就這樣湧上準備去理論。鮪魚趕緊跟著過去，好聲好氣地說：「不要這樣放，這樣滿危險的。」不過鄰居本身有點精神上的問題，一聽到就氣得狂罵「放鞭炮干你什麼事，你們帶兩個人是要對我怎麼樣是不是」，一個轉身就拿刀衝出來要追砍鮪魚一家人，而且還不是拿刀恐嚇而已，而是真的揮刀要砍下去，好在被警察巡邏看到才沒有出事。

▼一袋女王 官方正版 20190320 惹熊 惹虎 千萬別惹這些人 得罪他們 保證吃不完兜著走?!（影片／取自《一袋女王》YOUTUBE，如遭刪除請見諒）