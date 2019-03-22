ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

瘋鄰居每天點200cm鞭炮狂炸！　鮪魚勸阻「反遭拿刀追砍」

記者張筱涵／綜合報導

鄰居大聲吵鬧、亂放鞭炮，結果去勸說反遭威脅的事情聽起來離奇又有夠衰，但這件事情就這樣發生在鮪魚（吳俊諺）身上，要不是警察剛好巡邏路過，他恐怕就小命不保了。

▲鮪魚出身於《模范棒棒堂》，目前活躍於各大綜藝節目及挑戰演技。（圖／翻攝自鮪魚臉書）

▲鮪魚出身於《模范棒棒堂》，目前活躍於各大綜藝節目及挑戰演技。（圖／翻攝自鮪魚臉書）

請繼續往下閱讀...

鮪魚家隔壁住了一個很奇特的鄰居，每天早上5點跟下午5點都會聽到對方放鞭炮的聲音，而且還是200公分的尺炮，「霹靂啪啦的就在家裡後面放，就好像一開工就要放，收工也得放那樣」。就這樣忍受好一陣子後，他和爸媽從小巷子要回家，就這麼剛好碰上魔之5點，長輩們就被突如其來的鞭炮聲嚇得超大一跳。

▲鮪魚的鄰居不管早晚都會放鞭炮，被抗議還拿刀追砍。（圖／翻攝自《一袋女王》YOUTUBE）

▲鮪魚的鄰居不管早晚都會放鞭炮，被抗議還拿刀追砍。（圖／翻攝自《一袋女王》YOUTUBE）

看著心愛的妻子被嚇到，鮪魚爸一股怒氣就這樣湧上準備去理論。鮪魚趕緊跟著過去，好聲好氣地說：「不要這樣放，這樣滿危險的。」不過鄰居本身有點精神上的問題，一聽到就氣得狂罵「放鞭炮干你什麼事，你們帶兩個人是要對我怎麼樣是不是」，一個轉身就拿刀衝出來要追砍鮪魚一家人，而且還不是拿刀恐嚇而已，而是真的揮刀要砍下去，好在被警察巡邏看到才沒有出事。

▼一袋女王 官方正版 20190320 惹熊 惹虎 千萬別惹這些人 得罪他們 保證吃不完兜著走?!（影片／取自《一袋女王》YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

勝利後悔了「不該跟那些傢伙混在一起」　 無奈回應：聊天室都是吹牛

推薦閱讀

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

MeiMei爆氣「都看膩了」！　《黑澀會》舊照被翻出：以前胖錯了嗎？

MeiMei爆氣「都看膩了」！　《黑澀會》舊照被翻出：以前胖錯了嗎？

熊熊再剪短「耳下3公分」！32歲秒變女大生　逆齡神顏根本小宋慧喬

熊熊再剪短「耳下3公分」！32歲秒變女大生　逆齡神顏根本小宋慧喬

吃7天狂瘦5kg！　花椰菜飯「熱量25卡超飽足」…歐陽娜娜激推：當宵夜也不胖

吃7天狂瘦5kg！　花椰菜飯「熱量25卡超飽足」…歐陽娜娜激推：當宵夜也不胖

酷炫罕見摘下眼鏡！　立體五官「撞臉汪東城」網一看大驚：這誰啊

酷炫罕見摘下眼鏡！　立體五官「撞臉汪東城」網一看大驚：這誰啊

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

《大時代》的他領便當！江祖平淚崩躺在懷中：你只是睡覺了

《大時代》的他領便當！江祖平淚崩躺在懷中：你只是睡覺了

張芸京「糕餅千金」胖了　單身5年羞曝另一半條件

張芸京「糕餅千金」胖了　單身5年羞曝另一半條件

《還珠格格》21年晴兒「重見老佛爺」　瞬間爆哭下跪！

《還珠格格》21年晴兒「重見老佛爺」　瞬間爆哭下跪！

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

陽明山採海芋「遇到女神」！　被拍4正面照…電暈男網友：太正

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

IU「勾脖激吻」大12歲男星！　網見影片全崩潰了

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

獨家／歐陽龍：見鬼了！　「支持一個中國」心疼娜娜

資深女星改賣蔥油餅　豪賺「陽明山3房」再蓋飯店當CEO

酷炫罕見摘下眼鏡！　立體五官「撞臉汪東城」網一看大驚：這誰啊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鮪魚, 吳俊諺, 惡鄰居

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 媽交代「豆芽菜去頭尾」拔到手痠！他以為被整　老饕解密罵笨：價格秒翻倍
  2. 瘋鄰居每天點200cm鞭炮狂炸！　鮪魚勸阻「反遭拿刀追砍」
  3. 小禎曝「這件事」留案底！入境美國遭盤問…當場「原機返遣」
  4. G級真人娜美「越南瑤瑤」消失4年變這樣！　復出近照曝光…網看傻：妳誰
  5. 下車前…運將「突反鎖」討10倍車資！　夏語心「還原過程」曾國城搖頭：白目
  6. 麥若愚劇評／齊柏林空拍走進偶像劇　《一千個晚安》5大亮點：首集就噴淚
  7. 《愛情白皮書》演員駕到！王淨、宋柏緯經典偶像劇大對決
  8. YG股東大會只開了15分鐘！梁鉉錫連任社長...胞弟續任理事
  9. 100kg厚片女友「高顏值伴娘團」美腿全露！　急搶捧花尖叫：我願意❤超甜影片曝光
  10. 前男友狠酸「渣女」　小春老婆呆寶靜爆氣嗆：你他媽有病！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366