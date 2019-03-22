MeiMei爆氣「都看膩了」！　《黑澀會》舊照被翻出：以前胖錯了嗎？

記者李湘文／綜合報導

藝人MeiMei（郭婕祈）從《我愛黑澀會》出道，逐漸改變過去可愛甜美的風格，轉為成熟性感的小女人。她最近跟《黑澀會》好友們聚會，開心拍下合照PO出，卻又被人翻出以前還沒瘦下來的照片對比，無奈爆氣：「我都看膩了！」

▲MeiMei近年風格嫵媚。（圖／翻攝自臉書／MeiMei 郭婕祈）

MeiMei錄《我愛黑澀會》時期較為豐腴，以可愛的圓潤臉蛋令人印象深刻，但近年已完全變成纖瘦體態。她2016年接受《ETtoday娛樂星光雲》專訪時透露，節目熱播時正好是體重巔峰期，後來其實就慢慢瘦了下來，只是沒被太多觀眾看到，所以才會造成現在很多人覺得「變化很大」。

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▲MeiMei近日跟《黑澀會》好友們聚會，大家都變成熟。（圖／翻攝自黃鈺文Instagram）

不過，雖然MeiMei已經解釋許多次，似乎還是甩不掉這個印象，21日看到《黑澀會》舊照又被翻出對比，少見的動了氣，在臉書發文：「以前胖錯了嗎？很大隻錯了嗎？你們人生沒有胖過嗎？」她無奈表示，這個話題已經被一講再講，「要講幾年才不會膩呢？我都看膩了。」

▲MeiMei靠運動、飲食保持纖瘦。（圖／翻攝自臉書／MeiMei 郭婕祈）

事實上，MeiMei也曾經透露苦衷，因為身高約莫155公分，在鏡頭前容易顯胖，所以很吃虧，以至於為了讓自己保持纖瘦，辛苦試過各種方法。她曾埋針，也戴過牙套，雖然確實有瘦，但對瘦下來的結果不滿意，後來就開始勤跑健身房，也努力控制飲食，靠著毅力變成現在超瘦的模樣。