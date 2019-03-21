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小禎窄裙「模特兒級美腿」全露！　鏡頭往下…網看傻：越來越瘦了

記者潘慧中／綜合報導

小禎（胡盈禎）靠著運動及控制飲食，成功甩肉約40公斤，更恢復了以往的模特兒身材，她19日公開一系列工作照，貼身窄裙完美展現窈窕曲線，不少網友看了都驚呼：「太誇張了！好像越來越瘦了耶！」

▲▼小禎窄裙「模特兒級美腿」全露（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

▲小禎似乎越來越瘦了。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

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為了工作，小禎時隔許久化濃妝，V字瓜子臉變得更加立體，格外引起注意的是，身穿一件挖肩黑上衣，展現性感的肩頸線條，套上皮質短裙，貼身剪裁配上露趾高跟鞋，襯托出穠纖合度的長腿。

▲▼小禎窄裙「模特兒級美腿」全露（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

▲小禎套窄裙秀激瘦曲線。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

此外，小禎還換穿了牛仔窄裙、豹紋七分裙等服裝，仔細看不難發現，她這陣子不只是雙腿變細，腿部肌肉變得更加緊實，絲毫沒有一點贅肉，不少女網友都忍不住讚嘆：「好像又瘦了好多欸」、「瘦得好健康好美！」

▲▼小禎窄裙「模特兒級美腿」全露（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

▲▼小禎瘦得很健康。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

▲▼小禎窄裙「模特兒級美腿」全露（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

減重成功的小禎除了戒酒，其他食物都照吃，只是減量，她強調真的沒有吃減肥藥，純粹把握2大原則，吃東西先進食蛋白質，依序再吃蔬菜和澱粉，其次就是遇到停滯期時，她不會再固定做某種運動，而是交替換做不同的訓練。她現在運動成效也顯著，「因為我運動後，代謝跟肌肉群都提高，發現其實我要減的公斤 數沒有我想像多，因為我肌肉變多了，所以就瘦到自己在鏡頭前好看就好。」

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