ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林珈安「漏尿睡不好」12症狀纏身！　安胎裸曬巨肚：媽媽真的很狂

記者潘慧中／綜合報導

林珈安2018年參加陸綜《創造101》獲得關注，同年10月宣布秘婚懷孕喜訊，如今已經懷胎9個多月，她20日透露：「即將進入隨時standby的狀態！」回想起孕體在這段期間的各種症狀，她忍不住感嘆：「覺得全天下媽媽真的很厲害也很狂。」

▲▼林珈安「漏尿睡不好」12症狀纏身（圖／翻攝自Instagram／_______lyla_______）

▲▼林珈安臨盆倒數。（圖／翻攝自Instagram／_______lyla_______）

請繼續往下閱讀...

▲▼林珈安「漏尿睡不好」12症狀纏身（圖／翻攝自Instagram／_______lyla_______）

林珈安透露這9個月以來，並沒有因懷孕就荒廢了生活大小事，蹲下撿東西、自行剪指甲、裝修東西和搬箱子等細瑣事情，她依然親力親為，同時也保有運動的好習慣，除了不碰酒精、不吃生食和咖啡因太重的飲品，「其餘的生活日常，其實還是一樣在工作和奔波。」

▲▼林珈安「漏尿睡不好」12症狀纏身（圖／翻攝自Instagram／_______lyla_______）

▲林珈安懷孕仍保持運動的好習慣。（圖／翻攝自Instagram／_______lyla_______）

然而，懷孕期間難免會感到不適，林珈安透露前期孕吐、嗜睡和嗅覺大開一度讓自己很苦惱，甚至不小心會漏尿，情緒容易起伏不定，中期伴隨而來的是水腫和燥熱等症狀，到了後期更是難熬，「胃食道逆流、脹氣、睡不好，至於頻尿是幾乎每天都有。」

▲▼林珈安「漏尿睡不好」12症狀纏身（圖／翻攝自Instagram／_______lyla_______）

▲▼林珈安隨時準備要生了。（圖／翻攝自Instagram／_______lyla_______）

▲▼林珈安「漏尿睡不好」12症狀纏身（圖／翻攝自Instagram／_______lyla_______）

準備好好安胎迎來小寶貝，林珈安20日在Instagram限時動態曬出孕肚照，掀起上衣露出大肚，大腿旁放著一個枕頭，雙腿線條穠纖合度，身材似乎沒有太大變化，「目前沒胖到媽媽（謝謝小子）！」不少粉絲看了也直呼太誇張，「身材好不科學的孕婦！」

林珈安臉書全文：

即將進入隨時standby的狀態
然後回想起這個九個月的時間⋯
還是可以開車/蹲下撿東西/運動/裝修東西/上班/拍照/組裝/
自己剪指甲穿襪子穿褲子/搬小箱子/吸地拖地倒垃圾等等
-
除了不碰酒精不去有菸的場所
不吃生的和咖啡因太重的飲品
其餘的生活日常
其實還是一樣在工作和奔波
-
只有前期的孕吐、嗜睡、嗅覺大開很苦惱
和不小心會漏尿、情緒起伏不定
到中期的屁股痛、水腫、燥熱
還有後期的胃食道逆流、脹氣、睡不好
至於「頻尿」是幾乎每天都有
覺得全天下媽媽真的很厲害也很狂
-
進入奇妙的4月
接下來的辦公室就交給我親愛的員工們
謝謝大家的體諒和幫忙
還有老公的操盤和日復一日的教我事情
（雖然有時候真的懶的聽但確實很有用哈哈）

推薦閱讀

白癡公主A減再發育！　「拉鍊開到胸下」HowHow看傻：收好

白癡公主A減再發育！　「拉鍊開到胸下」HowHow看傻：收好

兒子出生後…蔡阿嘎認變了！　「騎車3貼心舉動」網讚：二伯嫁對人

兒子出生後…蔡阿嘎認變了！　「騎車3貼心舉動」網讚：二伯嫁對人

Max、Lucy現身ATT 4 Recharge萌炸！　Tony「三代同堂」笑容神複製

Max、Lucy現身ATT 4 Recharge萌炸！　Tony「三代同堂」笑容神複製

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

李易難得感性：感謝妳為孩子當全職媽　送六月「2大禮」慰勞超有心！

李易難得感性：感謝妳為孩子當全職媽　送六月「2大禮」慰勞超有心！

黑人帶飛翔去遊樂園「全程低頭」！　原來和這服務有關：怕被認出

黑人帶飛翔去遊樂園「全程低頭」！　原來和這服務有關：怕被認出

坤達「和別人睡」親密照被出賣！　修杰楷告狀柯佳嬿：他背著妳這樣

坤達「和別人睡」親密照被出賣！　修杰楷告狀柯佳嬿：他背著妳這樣

讚嘆婆婆！　貝童彤產後「一張照片」網全懂了：當媽才懂

讚嘆婆婆！　貝童彤產後「一張照片」網全懂了：當媽才懂

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

4周前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6周」傻眼了

4周前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6周」傻眼了

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

剛剪5個月…楊丞琳宣布：平瀏海走入歷史！　認了「我不喜歡」2原因笑翻

剛剪5個月…楊丞琳宣布：平瀏海走入歷史！　認了「我不喜歡」2原因笑翻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

4周前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6周」傻眼了

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

剛剪5個月…楊丞琳宣布：平瀏海走入歷史！　認了「我不喜歡」2原因笑翻

謝和弦老婆承認：我也是憂鬱症！　3疾病纏身…旁人「1個建議」加重夫妻壓力

賴冠霖183cm大長腿「好像走進小人國」　真實身高衝擊⋯韓網嚇呆

漫威證實：《復仇者4》不是快樂結局！　焦點放在元老6成員

名廚高處摔落身亡！　《料理的鐵人》神戶勝彥享年49歲

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林珈安

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 吃7天狂瘦5kg！　花椰菜飯「熱量25卡超飽足」…歐陽娜娜激推：當宵夜也不胖
  2. ZELO單飛後第一場演出簽售　親口認證：我真的很想去台灣見歌迷
  3. 11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊
  4. 梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！
  5. 扯！高中連遇2老師都被霸凌　艾瑞絲「留級換班仍遭針對」
  6. 鄭俊英「全程念稿」認罪：向痛苦的女性們道歉！　網傻眼狂轟
  7. 罵退休警察「像流氓」　周玉蔻賠15萬仍遭判刑定讞
  8. 熊熊再剪短「耳下3公分」！32歲秒變女大生　逆齡神顏根本小宋慧喬
  9. 7首歌讓《驚奇隊長》覺醒！貫穿電影的90年代西洋金曲
  10. 林珈安「漏尿睡不好」12症狀纏身！　安胎裸曬巨肚：媽媽真的很狂

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366