林珈安「漏尿睡不好」12症狀纏身！　安胎裸曬巨肚：媽媽真的很狂

記者潘慧中／綜合報導

林珈安2018年參加陸綜《創造101》獲得關注，同年10月宣布秘婚懷孕喜訊，如今已經懷胎9個多月，她20日透露：「即將進入隨時standby的狀態！」回想起孕體在這段期間的各種症狀，她忍不住感嘆：「覺得全天下媽媽真的很厲害也很狂。」

▲▼林珈安臨盆倒數。（圖／翻攝自Instagram／_______lyla_______）



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林珈安透露這9個月以來，並沒有因懷孕就荒廢了生活大小事，蹲下撿東西、自行剪指甲、裝修東西和搬箱子等細瑣事情，她依然親力親為，同時也保有運動的好習慣，除了不碰酒精、不吃生食和咖啡因太重的飲品，「其餘的生活日常，其實還是一樣在工作和奔波。」

▲林珈安懷孕仍保持運動的好習慣。（圖／翻攝自Instagram／_______lyla_______）



然而，懷孕期間難免會感到不適，林珈安透露前期孕吐、嗜睡和嗅覺大開一度讓自己很苦惱，甚至不小心會漏尿，情緒容易起伏不定，中期伴隨而來的是水腫和燥熱等症狀，到了後期更是難熬，「胃食道逆流、脹氣、睡不好，至於頻尿是幾乎每天都有。」

▲▼林珈安隨時準備要生了。（圖／翻攝自Instagram／_______lyla_______）



準備好好安胎迎來小寶貝，林珈安20日在Instagram限時動態曬出孕肚照，掀起上衣露出大肚，大腿旁放著一個枕頭，雙腿線條穠纖合度，身材似乎沒有太大變化，「目前沒胖到媽媽（謝謝小子）！」不少粉絲看了也直呼太誇張，「身材好不科學的孕婦！」

林珈安臉書全文：

即將進入隨時standby的狀態

然後回想起這個九個月的時間⋯

還是可以開車/蹲下撿東西/運動/裝修東西/上班/拍照/組裝/

自己剪指甲穿襪子穿褲子/搬小箱子/吸地拖地倒垃圾等等

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除了不碰酒精不去有菸的場所

不吃生的和咖啡因太重的飲品

其餘的生活日常

其實還是一樣在工作和奔波

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只有前期的孕吐、嗜睡、嗅覺大開很苦惱

和不小心會漏尿、情緒起伏不定

到中期的屁股痛、水腫、燥熱

還有後期的胃食道逆流、脹氣、睡不好

至於「頻尿」是幾乎每天都有

覺得全天下媽媽真的很厲害也很狂

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進入奇妙的4月

接下來的辦公室就交給我親愛的員工們

謝謝大家的體諒和幫忙

還有老公的操盤和日復一日的教我事情

（雖然有時候真的懶的聽但確實很有用哈哈）