張艾亞「關濾鏡」現真面目！　網友看傻：那裡變小了

記者潘慧中／綜合報導

張艾亞擁有窈窕身材、可人臉蛋，是許多男粉心中的女神，不時在社群網站分享生活點滴的她，20日難得大方公開零濾鏡自拍照，忍不住佩服起自己：「很有種！」

▲張艾亞平常自拍的模樣。（圖／翻攝自Facebook／張艾亞）



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照片中，可以看到張艾亞身穿灰色背心，露出纖細手臂，「我愛運動運動愛我！」臉蛋略微發紅，氣色看起來自然紅潤，格外引起討論的是，她坦言這張照片沒有任何濾鏡效果，「陽光就是最好的濾鏡。」

▲張艾亞關濾鏡。（圖／翻攝自Facebook／張艾亞）



有部分網友指出她的眼睛似乎變小，但仔細看不難發現，張艾亞除了擦上護唇膏，臉上似乎沒有一點脂粉，凍齡素顏完全看不出來已經30歲，無論是膚質或膚況都維持得不錯，引來許多粉絲誇讚：「皮膚好水嫩光滑」、「已經保養得很好了！」

▲網友反應。（圖／翻攝自Facebook／張艾亞）



事實上，張艾亞曾多次大方公開素顏照，單穿簡便的白色T恤家居服，臉上明顯沒有擦眼妝、唇妝等任何化妝品，儘管浮現黑眼圈、右邊眉毛的後半截也淡得幾乎消失，但看起出來膚質保養得很好，白皙又充滿膠原蛋白的臉頰，讓許多女網友看了都好羨慕。

▲張艾亞曾公開睡前卸妝的模樣。（圖／翻攝自Facebook／張艾亞）