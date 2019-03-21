ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張艾亞「關濾鏡」現真面目！　網友看傻：那裡變小了

記者潘慧中／綜合報導

張艾亞擁有窈窕身材、可人臉蛋，是許多男粉心中的女神，不時在社群網站分享生活點滴的她，20日難得大方公開零濾鏡自拍照，忍不住佩服起自己：「很有種！」

▲▼張艾亞「關濾鏡」現真面目！（圖／翻攝自Facebook／張艾亞）

▲張艾亞平常自拍的模樣。（圖／翻攝自Facebook／張艾亞）

請繼續往下閱讀...

照片中，可以看到張艾亞身穿灰色背心，露出纖細手臂，「我愛運動運動愛我！」臉蛋略微發紅，氣色看起來自然紅潤，格外引起討論的是，她坦言這張照片沒有任何濾鏡效果，「陽光就是最好的濾鏡。」

▲▼張艾亞「關濾鏡」現真面目！（圖／翻攝自Facebook／張艾亞）

▲張艾亞關濾鏡。（圖／翻攝自Facebook／張艾亞）

有部分網友指出她的眼睛似乎變小，但仔細看不難發現，張艾亞除了擦上護唇膏，臉上似乎沒有一點脂粉，凍齡素顏完全看不出來已經30歲，無論是膚質或膚況都維持得不錯，引來許多粉絲誇讚：「皮膚好水嫩光滑」、「已經保養得很好了！」

▲▼張艾亞「關濾鏡」現真面目！（圖／翻攝自Facebook／張艾亞）

▲網友反應。（圖／翻攝自Facebook／張艾亞）

事實上，張艾亞曾多次大方公開素顏照，單穿簡便的白色T恤家居服，臉上明顯沒有擦眼妝、唇妝等任何化妝品，儘管浮現黑眼圈、右邊眉毛的後半截也淡得幾乎消失，但看起出來膚質保養得很好，白皙又充滿膠原蛋白的臉頰，讓許多女網友看了都好羨慕。

▲張艾亞曾公開睡前卸妝的模樣。（圖／翻攝自Facebook／張艾亞）

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

推薦閱讀

兒子出生後…蔡阿嘎認變了！　「騎車3貼心舉動」網讚：二伯嫁對人

兒子出生後…蔡阿嘎認變了！　「騎車3貼心舉動」網讚：二伯嫁對人

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

坤達「和別人睡」親密照被出賣！　修杰楷告狀柯佳嬿：他背著妳這樣

坤達「和別人睡」親密照被出賣！　修杰楷告狀柯佳嬿：他背著妳這樣

李易難得感性：感謝妳為孩子當全職媽　送六月「2大禮」慰勞超有心！

李易難得感性：感謝妳為孩子當全職媽　送六月「2大禮」慰勞超有心！

Max、Lucy現身ATT 4 Recharge萌炸！　Tony「三代同堂」笑容神複製

Max、Lucy現身ATT 4 Recharge萌炸！　Tony「三代同堂」笑容神複製

讚嘆婆婆！　貝童彤產後「一張照片」網全懂了：當媽才懂

讚嘆婆婆！　貝童彤產後「一張照片」網全懂了：當媽才懂

白癡公主A減再發育！　「拉鍊開到胸下」HowHow看傻：收好

白癡公主A減再發育！　「拉鍊開到胸下」HowHow看傻：收好

林珈安「漏尿睡不好」12症狀纏身！　安胎裸曬巨肚：媽媽真的很狂

林珈安「漏尿睡不好」12症狀纏身！　安胎裸曬巨肚：媽媽真的很狂

黑人帶飛翔去遊樂園「全程低頭」！　原來和這服務有關：怕被認出

黑人帶飛翔去遊樂園「全程低頭」！　原來和這服務有關：怕被認出

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

鄭俊英「全程念稿」認罪：向痛苦的女性們道歉！　網傻眼狂轟

剛剪5個月…楊丞琳宣布：平瀏海走入歷史！　認了「我不喜歡」2原因笑翻

謝和弦老婆承認：我也是憂鬱症！　3疾病纏身…旁人「1個建議」加重夫妻壓力

賴冠霖183cm大長腿「好像走進小人國」　真實身高衝擊⋯韓網嚇呆

漫威證實：《復仇者4》不是快樂結局！　焦點放在元老6成員

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張艾亞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 外星男友降落地球！甜寵劇《愛上北斗星男友》狂圈女粉
  2. 韓國瑜快看！桃園宣布「活動代言人」　兩位實力派歌手曝光
  3. 浩子緊抱張立東「護雞」　民眾看嘸：他們到底在玩啥
  4. YG一個月內慘賠60億！　股東怒了「被爆開會撤換梁賢碩」
  5. 陳文茜肺腺癌術後發現「右肺有0.6公分朣瘤」：左邊大腫瘤的小Baby
  6. 女兒「正臉照」3個月後曝光！　根本「縮小版貝童彤」五官神複製
  7. 納豆被狗仔偷拍　隔天攝影棚直接貼「報紙」
  8. 碰！《一屍到底》確定翻拍「美國版」　製片：不能只有我看到
  9. 阿嬌37歲結婚　「凍卵暴增9公斤」荷爾蒙失調…運動也沒用！
  10. 慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366