Max、Lucy現身ATT 4 Recharge萌炸！　Tony「三代同堂」笑容神複製

記者潘慧中／綜合報導

隋棠婚後陸續迎來一對兒女Max、Lucy，2018年底平安生下第3胎Olie，目前忙碌工作之餘不忘陪伴小孩，她18日現身大直「ATT 4 Recharge」，陪孩子們一起玩遊樂設施，鏡頭後傳來老公Tony的笑聲，親民形象相當圈粉。

▲▼隋棠陪孩子們到ATT 4 Recharge玩耍。（圖／翻攝自Instagram／arhsieh）



請繼續往下閱讀...

畫面中，可以看到隋棠放下一頭及胸長髮，化上淡妝跟家人一起去商場，身穿杏色上衣搭配牛仔褲，簡約造型便能襯托出她的氣質，和一般媽媽無異的是，她親自陪Max和Lucy玩遊樂設施，耐心指導年紀較小的女兒玩，最後甚至載著女兒一起玩，展現童心未泯的一面。

▲隋棠最後也玩心大開。（圖／翻攝自Instagram／arhsieh）



值得一提的是，Tony事後曬出一家人用餐的畫面，身穿藍色T恤的他坐在中間，畫面左側坐的是爸爸謝志鴻、右側坐的是兒子Max，張開手臂輕摟住生命中最重要的2個男生說：「The Hsieh men.（謝家男子）！」三代同堂無論是笑容或神情都十分相似，可說是一家神基因。

▲Tony三代同堂照。（圖／翻攝自Instagram／arhsieh）

事實上，隋棠自從升格人母，事業並沒有因此停擺，其中最感謝的人莫過於老公Tony，她曾向對方告白：「謝謝你一路以來都沒有讓我被妻子及母親這樣的雙重身份綁架，陪著我一起找尋可以讓我繼續追夢的方式。」懷第三胎的時候，老公依然尊重她想工作的想法，陪她去英國工作，幫她側拍花絮、扶著必須穿高跟鞋入鏡的她，舉手投足都能感受到老公有多愛她。