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女兒「正臉照」3個月後曝光！　根本「縮小版貝童彤」五官神複製

記者潘慧中／綜合報導

貝童彤（彤彤）2018年底生日當天平安生下女兒，正式升格一家三口，之前大多曝光孩子側臉的她，20日終於分享小寶貝的正臉照，引來不少網友驚呼：「跟媽咪長得好像喔！」

▲貝童彤之前多半曝光女兒的側臉照。（圖／翻攝自Facebook／貝童彤）

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照片中，可以看到3個月大的女兒「帕皮 」髮量茂密，臉蛋雪白、臉頰紅通通，無論是圓滾滾的眼睛、櫻桃小嘴或神情，幾乎和貝童彤是同個模子刻出來的，不少網友都留言：「有像妳耶！」但她透露：「大家都說像爸爸。」

▲▼貝童彤女兒「正臉照」曝光！（圖／翻攝自Facebook／貝童彤）

▲▼貝童彤女兒正臉萌炸。（圖／翻攝自Facebook／貝童彤）

▲▼貝童彤女兒「正臉照」曝光！（圖／翻攝自Facebook／貝童彤）

此外，貝童彤透露女兒最近很愛一邊吃手、一邊講話尖叫，「還會從正躺翻成側躺，看來嬰兒床要淨空了！」被問到是否有請保母時，她表示目前親力親為照顧孩子，「珍惜每一天，不想錯過妳（女兒）成長的任何一刻。」

▲貝童彤現在都親自照顧女兒。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

貝童彤生下女兒後，便一直在家坐月子調養身體，社群網站上也多是分享育兒日常，直到1月底才曬出近況照，並分享自己的瘦身成果，成功瘦到49.8公斤：「終於揮別5字頭，！慢走不送，我這輩子都不想再見到你！（除非我又懷了第二胎）。」

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貝童彤, 彤彤姊姊, 我愛黑澀會, 九妞妞

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