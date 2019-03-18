白癡公主A減再發育！　「拉鍊開到胸下」HowHow看傻：收好

記者潘慧中／綜合報導

網路紅人「白癡公主」因惡搞迪士尼動畫的配音爆紅，極具個人特色的她，吸引不少工作找上門，她17日分享當天出席活動的照片：「覺得今天的我，有什麼特別不一樣的地方咩？」網友仔細一看全嚇歪：「有料不單純！」

▲白癡公主搞笑自稱是「貧乳界女神」。（圖／翻攝自Instagram／87acup）



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照片中，可以看到白癡公主紮起頭髮、瀏海有點凌亂，似乎出了不少汗，臉蛋反而增添光澤感，一如往常不計形象地扮鬼臉，身穿鐵灰色U型挖空背心，拉開外套3分之2的拉鏈，曾笑嘲自己的罩杯是「A減」的她，當天胸前的超明顯變化驚呆不少網友。

▲▼HowHow留言要白癡公主「收好」！（圖／翻攝自Instagram／87acup）



粉絲清一色激動地說：「奶變大了」、「長輩又發育了好幾歲！」還有人戲稱塞了「包子」，白癡公主看了則笑說：「不是菠羅麵包咩？」看到有網友害羞表示：「不好說」時，她還澄清這次沒有塞橘子哦！合照的HowHow（陳孜昊）則說：「先不要，收好！」

▲白癡公主和網友互動。（圖／翻攝自Instagram／87acup）



白癡公主身材纖瘦，自露臉出道後就常在影片中拿自己胸部開玩笑，連日前推出的單曲MV也自豪表示，貧乳也能打趴一票性感辣妹，她不久前甚至為了拍廣告穿肉色胎衣，被網友發現身材頗有曲線，意外成為話題亮點，這回有圖有真相，上圍明顯增量，照片又在粉絲間掀起一波大騷動。

▲白癡公主常自嘲胸部罩杯只有A減。（圖／翻攝自Instagram／87acup）



事實上，白癡公主一開始鹹濕配音迪士尼卡通的影片，是她的大學畢業作品，拿到學位後先到成人頻道幫A片打馬賽克、或者擔任活動企劃，「配音很有趣，但吃得飽更重要，必須先把工作做好，才有閒暇時間出產影片。」累積了4年的工作資歷後，直到2017年初才辭掉正職，投入創作拍片一行。