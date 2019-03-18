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坤達「和別人睡」親密照被出賣！　修杰楷告狀柯佳嬿：他背著妳這樣

記者潘慧中／綜合報導

小鬼（黃鴻升）和坤達日前為了爭奪《綜藝玩很大》小隊長一角，相繼PO出對方醜照隔空搞笑嗆聲，最後雖由他出線，兩人私底下其實感情很好，18日適逢對方的37歲生日，他曬合照祝福，卻引來修杰楷Tag柯佳嬿告狀：「她知道你們背著她這樣嗎？」

▲▼坤達「和別人睡」親密照被出賣！（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、lefthere036）

▲坤達和柯佳嬿已經結婚1年多。（圖／翻攝自Instagram／hsieh_kunda）

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照片中，可以看到小鬼身穿《玩很大》隊服，拍照當下似乎是錄製節目的空檔，他雙手交叉胸前、睡倒在車上，身旁蓋著外套熟睡的男生正是坤達，視覺錯位下，兩人像是頭靠頭睡在一塊，親密互動看起來感情十分要好。

▲▼坤達「和別人睡」親密照被出賣！（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、lefthere036）

▲▼小鬼PO出和坤達睡在一起的照片後，修杰楷秒Tag柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

▲▼坤達「和別人睡」親密照被出賣！（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、lefthere036）

小鬼高調祝福坤達生日快樂，同是好朋友的修杰楷看到的第一反應卻是Tag柯佳嬿問：「她知道你們背著她這樣嗎？」他看到則是大笑4聲回應，兄弟之間隔空開玩笑的互動，被網友笑說：「其實修把拔很吃味？」

▲▼坤達「和別人睡」親密照被出賣！（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、lefthere036）

▲修杰楷也PO文祝坤達生日快樂。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、lefthere036）

事實上，修杰楷18日一早也發文祝坤達生日快樂，「現在已經身為人夫了，希望你還是可以一樣幼稚。身為你的好兄弟也只能陪著你繼續一起幼稚下去。」兩人生日相差12天、同是雙魚男，也難怪他最後會寫下「#雙魚生日快樂#。」印證兩人的兄弟情誼。

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